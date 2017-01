Zu seinem 80. Geburtstag hatte Johann Lehmeier (vorne Mitte mit Urenkelin Antonia) in Thannhausen viele Freunde und Verwandte ins Gasthaus Gerner eingeladen und mit ihnen gefeiert. Glückwünsche kamen unter anderem von seinen Geschwistern, Ehefrau Elfriede (gestreifter Pulli), den beiden Töchtern, den fünf Enkelkindern, von Stadtpfarrer Amadeus Buchtzik und Bürgermeister Alexander Dorr. Eine Abordnung der Feuerwehr Thannhausen, der er seit vielen Jahrzehnten angehört, machte ihre Aufwartung und der Männergesangverein „Eintracht“ brachte ein Ständchen dar - ebenso wie die Blaskapelle Thannhausen, bei der Lehmeier passives Mitglied ist. Der Jubilar wuchs in Thannhausen auf und erlernte später das Maurer-Handwerk bei einer Nürnberger Firma. 1956 wechselte er zur Freystädter Baufirma Schick und arbeitet dort bis zur Rente. 1959 heiratete er Elfriede Klein, die nach der Vertreibung aus der Heimat in Thannhausen gestrandet war. Mit ihr übernahm er das elterliche Anwesen. Es ist inzwischen an Tochter Monika mit Ehemann Peter übergeben. Die Arbeit geht dem Jubilar dennoch nicht aus: Auf den Haus-Baustellen der Enkelkinder ist er immer wieder einmal als Helfer sehr gefragt. Zu einem guten Start in den Tag gehört für ihn die Lektüre der "Neumarkter Nachrichten". © Anne Schöll