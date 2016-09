Im Kreis ihrer Familie ließ sich Walburga Arzt an ihrem 85. Geburtstag feiern. Die gebürtige Walburga Fiegl wuchs in Schwarzach zusammen mit fünf Geschwistern auf und arbeitete nach der Schule in der Landwirtschaft. Ihren inzwischen verstorbenen Mann Sebastian Arzt, dem damaligen Schmied von Seligenporten, lernte sie beim Tanzen beim Wirt in Seligenporten kennen. Dort lebten die beiden nach der Hochzeit 1956. Zusammen hatten sie drei Kinder. Inzwischen hat sich die Familie um sieben Enkel und einen Urenkel erweitert. Die Jubilarin strickt gern für den Weihnachtsmarkt und engagiert sich beim Frauen- und beim Seniorenkreis. Seitens der Pyrbaumer Gemeinde überbrachte die 3. Bürgermeistern Gaby Zehnder die Glückwünsche. © Corinna Schwarz