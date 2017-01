Bei der Weihnachtsfeier der Firma Guttenberger und Partner im Freystädter Gewerbegebiet Rettelloh hat Geschäftsführer Berthold Metka an die Anna-Stiftung aus Neumarkt 5000 Euro übergeben. Er betonte, man habe auf Weihnachtsgeschenke an Geschäftskunden und eine Showaktion bei der Betriebsfeier verzichtet und sich entschlossen, das Geld an eine regionale, soziale Einrichtung zu spenden. Dabei sei man auf die Anna-Stiftung gestoßen. Anna Hofmann bedankte sich für diese große Summe und betonte, ihre Stiftung kümmere sich um benachteiligte Familien. Waren es im vergangenen Jahr noch 584 Kinder und Jugendliche, die die Stiftung unterstützt hat, ist dieser Personenkreis in diesem Jahr bereits auf über 700 angewachsen. Hier geht es zu den Menschen aus dem Landkreis Neumarkt 2016 © Foto: Schöll