Barbara und Oswald Gottschalk aus Kettenbach (Gemeinde Berg) haben bei guter Gesundheit ihre Diamantene Hochzeit (60 Ehejahre) gefeiert. Oswald Gottschalk erblickte in Wünn bei Pilsach das Licht der Welt, seine Ehefrau Barbara (geborene Sippl) wurde in Kettenbach geboren. 1957 gaben sich beide in der Berger Kirche vor Pfarrer Josef Ramold das Ja-Wort. Kettenbach wurde zum gemeinsamen Lebensmittelpunkt auserwählt, da das Paar dort gemeinsam eine Landwirtschaft betrieben hatte. Zusätzlich dazu war Oswald Gottschalk noch bei der Firma Klebl in Neumarkt und später bei Eis-Schöller in Nürnberg beschäftigt. Dem Paar wurden im Laufe der Jahre drei Kinder geschenkt. Zum Ehrentag überbrachte Bürgermeister Helmut Himmler die Glückwünsche der Gemeinde, dem sich Pfarrer Martin Fuchs namens der Vitus-Pfarrei anschloss. Zu den liebsten Gratulanten bei der Feierrunde zählten aber natürlich die Kinder mit ihren Partnern, die sechs Enkelkinder sowie die fünf Urenkel. © Helmut Fügl