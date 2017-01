In Postbauer-Heng hat Maria Rösch im Kreise ihrer Familie ihren 90. Geburtstag gefeiert. Die Jubilarin wurde am 23. Dezember 1926 in Berg geboren und wuchs dort mit vier Geschwistern auf. Nach der Schulzeit musste sie in der elterlichen Landwirtschaft helfen. Mit 21 Jahren lernte sie ihren Mann Albert in Richtheim beim Tanzen kennen. 1950 baute sich das Paar in Postbauer-Heng ein Haus, in das sie nach der Hochzeit im Jahr 1951 einzogen. Zwei Kinder wurden dem Paar geschenkt, mittlerweile bereichern vier Enkel und zwei Urenkel die Familie. Die Jubilarin ist eine fleißige Kirchgängerin und verbringt ihre Zeit gerne mit Lesen. Bürgermeister Horst Kratzer überbrachte die Glückwünsche der Marktgemeinde und auch die KAB Postbauer-Heng gratulierte ihrem langjährigen Mitglied. Im Namen der katholischen St. Elisabeth Pfarrei gratulierte Pfarrer Fiedler und überraschte die Jubilarin nicht nur mit einem kleinen Präsent, sondern auch mit einem Geburtstagslied bei dem alle Anwesenden mitsangen. © Foto: Resi Heilmann