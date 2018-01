Nicole Schlierf war die Glückliche, deren Adventslos-Kalender am 24. Dezember das Aquarell der Künstlerin Donata Oppermann mit dem Titel "Weihnachtsmarkt Neumarkt" gewonnen hat. Die Künstlerin, die ihr Atelier in Höhenberg hat, malt seit 15 Jahren Motive in und um Neumarkt. Das Bild mit einem Wert von 1000 Euro war Hauptpreis des Adventslos-Kalenders 2017. Der Gewinnerin gratulierten Gerlinde Sturm und Alexandra Hiereth von der Bürgerstiftung herzlich bei der Bildübergabe und dankten der Künstlerin nochmals für die Unterstützung der Aktion der Bürgerstiftung. © Foto: Bürgerhaus/Meier