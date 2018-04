Beim Pilsacher Rama-Dama fand sich manch Dreck am Weg

Kinder und Jugendliche ließen sich Brotzeit als Belohnung schmecken - vor 55 Minuten

PILSACH - Fleißiger als die berühmten Heinzelmännchen sind viele Kinder und Jugendlichen aus der Gemeinde Pilsach beim alljährlichen Rama-Dama der Gemeinde.

Stolz präsentieren die Teilnehmer die prallgefüllten Müllsäcke, deren Inhalt sie von den Straßenrändern geklaubt haben. © ks/Foto: Marianne Mikulasch



Stolz präsentieren die Teilnehmer die prallgefüllten Müllsäcke, deren Inhalt sie von den Straßenrändern geklaubt haben. Foto: ks/Foto: Marianne Mikulasch



Die meisten Vertreter hatte in diesem Jahr die Kinder-Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Pilsach „Flitze Feuer Blitze“, gefolgt von der Dorfgemeinschaft Danlohe und den Pilsacher Ottoburg-Schützen. Allgemein bedauert Bürgermeister Adolf Wolf allerdings, dass die Teilnahme am „Rama-Dama“ nachgelassen habe, so seien dieses Mal zum Beispiel Litzlohe und Dietkirchen nicht mit am Start. Dabei berichtete der Gemeindechef jedoch erfreut, dass auch das Müllvorkommen in der Gemeinde abgenommen habe.

Trotzdem gäbe es immer noch genügend, was die fleißigen Helfer in den Straßengräben so alles finden. Im Anschluss an die Aufräum-Aktion bedankte sich Bürgermeister Adolf Wolf bei den fleißigen Helfern, ebenso wie bei der Freiwilligen Feuerwehr, welche die Feuerwehrhalle zur anschließenden Einkehr eingerichtet hatte. Auch seiner Stellvertreterin Ulrike Nißlbeck dankte er für die Organisation der Brotzeit, welche die Gemeinde für die Helfer als Dankeschön jedes Jahr spendiert.

Maria Krauß