Beim Sengenthaler Entenrennen blieb keine Hose trocken

Vierte Auflage des Dorffestes lockte auch viele junge Familien - vor 59 Minuten

SENGENTHAL - Ein fröhliches Miteinander gab es bei sommerlichen Temperaturen beim vierten Sengenthaler Dorffest.

Zum vierten Mal feierten die Sengenthaler ihr Dorffest vor der Schule und dem Kindergarten. Besonders gut gefiel den Kindern das Entenrennen am Wasserlauf. © Foto: mi



Dazu eingeladen hatten die Vereine, nämlich die Freiwillige Feuerwehr Sengenthal, der ASC Sengenthal und der CSU Ortsverband. Gemeinsam organisierten sie nun zum vierten Male das Dorffest, das vor allem bei den jungen Familien gut ankam. Man traf sich in entspannter Atmosphäre. Für das lukullische Essensangebot sorgten die Vereine und die ASC-Vereinswirte Afroditi und Dimitri Pantechaki mit ihren griechischen Spezialitäten.

Laues Wetter lockte

Das laue Wetter tat ein übriges, dass die Gäste lang am Paul-Holzammer-Platz aushielten. So lange die Sonne schien, spendete die große Eiche den nötigen Schatten. DJ und 1. Kommandant Bastian Wittmann legte am Mischpult die passenden Songs auf.

Besonders gut gefiel den Kindern das Entenrennen am Wasserlauf. Dabei blieb keine Hose trocken. Großes Lob gab es von den Besuchern und Gästen für die Organisatoren von der FF Sengenthal, des CSU-Ortsverbandes und des ASC Sengenthal. Erst weit nach Mitternacht traten die letzten Festgäste schließlich den Heimweg an.

mi