Beinahe-Katastrophe: Silolaster ramponiert Zapfsäule

Der Fahrer hatte beim Rangieren nicht aufgepasst und flüchtete anschließend - vor 51 Minuten

LAUTERHOFEN - Das war haarscharf: Beim Rangeiren krachte ein Silozug gegen eine Zapfsäule einer Tankstelle in Lauterhofen. Die wurde arg ramponiert, doch mehr passierte zum Glück nicht.

Es war am Freitag kurz nach Mitternacht, als der 52-jährige Fahrer eines Silosattelzuges in der Tankstelle in Lauterhofen herum rangierte. Dabei beschädigte er erst eine Gartenmauer, anschließend streifte er die Zapfsäule und ramponierte sie.

Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Gesamtschaden 32.000 Euro. Im Rahmen einer Sofortfahndung wurde ein Lkw aufgebracht, dem das Schadensbild zugeordnet werden konnte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Zustellungsbevollmächtigter benannt sowie ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

