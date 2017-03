Belegte Kliniken: BRK sucht nach passendem Bett

In den Kliniken Neumarkt und Parsberg sind alle Betten belegt, die beiden Häuser haben sich von der Integrierten Leitstelle ILS abgemeldet. Die Rettungswagen des BRK müssen Patienten deshalb in andere Krankenhäuser bringen.

Im Nürnberger Klinikum liegen Patienten sogar auf dem Gang. Grippepatienten werden allerdings isoliert. © Foto: Edgar Pfrogner



Wir sprachen mit Oliver Finsterer, dem stellvertretenden Rettungsdienstleiter des BRK-Kreisverbands.

Herr Finsterer, was bedeutet die Abmeldung der beiden Krankenhäuser für Ihre Arbeit als Rettungsdienst?

Oliver Finsterer: Wir fahren die Patienten nun in andere Krankenhäuser, nicht nach Neumarkt oder Parsberg. Aber eigentlich ist dies nichts Ungewöhnliches, schließlich bedienen wir einen Flächenlandkreis. Im Raum Freystadt werden häufig Patienten nach Roth eingeliefert oder im Raum Dietfurt fahren wir häufig nach Ingolstadt.

Oliver Finsterer, stellvertretender Leiter BRK-Rettungsdienst. © F.: hoe



Wie oft melden sich Krankenhäuser bei der ILS ab?

Finsterer: Dass ein ganzes Krankenhaus sich abmeldet, ist schon außergewöhnlich. Aber bei einzelnen Abteilungen kommt dies häufiger vor. Das ist fast schon Tagesgeschäft. Unsere Sanitäter melden den Patienten bei der ILS an, etwa einen Intensiv-Patienten oder ein Kind. Die ILS muss sich nun darum kümmern, ein geeignetes Bett in einer Klinik zu finden und den Transport dorthin zu leiten. Dabei gibt es zwei Kriterien: Es muss möglichst nahe sein und es muss zu dem Patienten passen.

Muss der Patient Nachteile befürchten?

Finsterer: Nein. Das Niveau der medizinischen Versorgung ist bei uns in Deutschland in allen Krankenhäusern sehr hoch. Es kann halt sein, dass jemand nicht in seinem Heimatort behandelt wird. Aber wenn die Betten alle belegt sind, ist dies auch eine Art höhere Gewalt.

HAUKE HÖPCKE