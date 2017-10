Bembers kommt zum Tattoo-Weekend nach Neumarkt

Rund 80 internationale Tätowierer zeigen am 21./22. Oktober in der Großen Jurahalle ihr Können - vor 43 Minuten

NEUMARKT - Das geht unter die Haut: In der Kleinen Jurahalle lockt wieder ein TattooWeekend mit allem, was dazu gehört. Das ist diesmal auch der Franken-Kracher Bembers, der zur Autogrammstunde anreist.

Bembers © pr



Bembers Foto: pr



Es ist nicht das erste Tattoo-Weekend, bei dem in Neumarkt fleißig genadelt werden wird. Am Samstag, 21., und Sonntag, 22. Oktober, surren in der Kleinen Jurahalle die Nähmaschinen. Am Samstag von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Am ersten Tag ist Bembers auf der Bühne, er wird für 16.30 Uhr erwartet und wird Autogramme geben. Eine Burlesque-Show darf nicht fehlen, dazu kommt ein Tattoo-Contest an beiden Tagen, bei dem die schönsten Arbeiten des Tages von einer Jury prämiert werden.

US-Cars und eine HipHop-Show

Am Samstag gibt es zudem noch ein kleines US Car-Treffen; am Sonntag um 14 Uhr eine HipHop-Show. Moderiert wird an beiden Tagen vom Gnoddzn, einer Facebook-Größe aus Nürnberg, der mit Club-Songs im Netz begeisterte.

Insgesamt werden rund 80 internationale Tätowierer vor Ort sein, der Böse Buben Club ist mit einem Stand dabei, es gibt Klamotten, Schmuck, Tattoo-Entfernung per Laser, Permanent Make-up, Piercing und einen Stand, an dem man Patches nach eigenem Design drucken lassen kann.

nn