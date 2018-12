Benefizveranstaltung zeigt die "Oberrufer Weihnachtsspiele"

"Hausenhof Kumpanei" führt sie erstmals in Neustadt auf - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - "Die Oberuferer Weihnachtsspiele" werden bei einer Benefizveranstaltung in Neustadt aufgeführt. Spenden werden für den Hospizverein Neustadt/Aisch gesammelt.

Szene aus den "Oberuferern Weihnachtspielen" der "Hausenhof Kumpanei". © privat



Was in der Camphill Dorfgemeinschaft Hausenhof bei Altheim schon jahrzehntelange Tradition ist, kommt nun erstmals auch in der Kreisstadt zur Aufführung. Die Kumpanei vom Hausenhof zeigt am Dienstag, 18. Dezember, ab 19 Uhr das Paradeis-Spiel und das Christgeburt-Spiel.

Ein großer Bogen wird gespannt von der Erschaffung der Welt, über die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies in die "sündige Welt" bis hin zur Erlösung durch die Geburt des Gottessohnes in Bethlehem. Aufgeführt werden die "Oberuferer Weihnachtsspiele" im Saal des Wirtshauses "Scharfes Eck" am Neustädter Marktplatz. Der Eintritt ist frei.

