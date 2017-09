Benzin ins Feuer gekippt: Stichflamme verletzt drei Männer

Sie lioegen mit lebensgefährliche Verletzungen in Kliniken - vor 8 Minuten

NABBURG/TAUCHERSDORF - Man soll kein Öl ins Feuer schütten: Bei Benzin ist es nicht besser. Das wurde drei Männern in Tauchersdorf zum Verhängis, weil einer von ihnen genau dieses tat. Sie wurden von der Stichflamme, die entstand, lebensgefährlich verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am späten Nachmittag. Mehrere Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Grundstück im Nabburger Ortsteil Tauchersdorf auf. Ein 28-jähriger Mann aus dem Landkreis Schwandorf schüttete dabei Benzin in ein offenes Feuer. Die Stichflamme, die entstand, erfasste sowohl den 28-Jährigen als auch zwei weitere Männer aus dem Landkreis Schwandorf im Alter von 17 und 20 Jahren. Sie erlitten allesamt schwerste Brandverletzungen und wurden in verschiedene Fachkliniken verbracht.

(Symbolbild) © Colourbox.com



Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Amberg geführt. Diese übernahm noch am Abend des 02.09.2017 vor Ort die Ermittlungen zu den genaueren Umständen des Vorfalls.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn/wof