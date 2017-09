Es gibt nicht viel in Neumarkt, was in den unterschiedlichsten Generationen Kult-Status hat, das Schachterl schon. Mit der Band Kombo feierte man nun 35. Geburtstag.

Während vielerorts die neuen Auszubildenden gerade ihre ersten Schritte in die Berufswelt machen, richten die Unternehmen bereits den Blick auf das kommende Jahr: So auch einer der größten Arbeitgeber in Neumarkt, die Firma Dehn und Söhne. Sie lud zum Ausbildungstag, an dem sich Jugendliche über die 13 Ausbildungsberufe des Unternehmens informieren konnten.