Berching: Dieb in der Umkleide

Aus Geldbörsen im Sportheim rund 190 Euro gestohlen - vor 1 Stunde

BERCHING - Ein Dieb hat sich in der Umkleidekabine des Sportheims Berching bedient. Die Polizei sucht nach dem etwa 1,85 Meter großen Mann.

Da fehlt was: Ein Dieb hat im Berchinger Sportheim in der Umkleide Bargeld aus mehreren Geldbeuteln geklaut. © dpa



Am 20. März zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr stahl ein unbekannter Täter aus der unversperrten Umkleidekabine des Sportheims in Berching aus mehreren Geldbörsen Bargeld in Höhe von 190 Euro. Nach dem Diebstahl sah ein Zeuge den unbekannten Täter im Kabinenabgang und sprach ihn kurz an.

Der Täter verließ zügig das Gebäude, stieg in einen silberfarbenen Kleinwagen und fuhr in Richtung Schleuse auf den Radweg entlang des Kanals weg. Der Täter ist etwa 185 cm groß, kräftig, kurze, braune, glatte, Haare, ohne Bart und ohne Brille.

nn