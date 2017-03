Berching: Domkapitular wird bei Ölbergandacht predigen

Besonderer Gottesdienst in St. Lorenz mit Prälat Christoph Kühn

BERCHING - Zur ersten Ölbergandacht am Donnerstag in St. Lorenz wird Domkapitular Prälat Christoph Kühn aus Eichstätt nach Berching kommen und die Predigt halten.

Prälat Kühn freut sich auf den Gottesdienst in Berching. © Foto: privat



Die Predigten stehen unter dem österlichen Bekenntnis "Im Kreuz ist Heil". Die Ölbergandacht beginnt um 13.45 Uhr mit dem Rosenkranz und der Möglichkeit zur Beichte, anschließend sind Predigt, Ölbergspiel und kurze eucharistische Andacht mit Segen.

Prälat Christoph Kühn wurde 1990 in Eichstätt zum Priester geweiht und war anschließend in der pfarrlichen Seelsorge als Kaplan in Wemding, Neumarkt und Greding tätig. Nach dem Dienst als Kaplan setzte er seine Studien in Rom fort und arbeitete im diplomatischen Dienst der Kirche.

Seine neuen Aufgaben führten Prälat Christoph Kühn zunächst nach Afrika, wo er einige Jahre in Zimbabwe, Sambia und Malawi tätig war.

Im Dienst des Vatikans

Später stand er im Dienst des Päpstlichen Staatssekretariates im Vatikan und war Mitarbeiter von Papst Johannes Paul II. Nach einigen Jahren in der österreichischen Bundeshauptstadt Wien kehrte er Ende 2012 als Domkapitular ins Bistum Eichstätt zurück, um hier die Aufgabe des Beauftragten für die Angelegenheiten der Weltkirche zu übernehmen.

In dieser Funktion ist er unter anderem für die Pflege der Diözesan-Partnerschaften mit Burundi, Poona (Indien) und Leitmeritz (Böhmen) zuständig. Prälat Kühn teilte der Pfarrei Berching mit, dass er sich freue, heuer einmal bei einer Ölbergandacht in Berching als Prediger teilnehmen zu dürfen.

kaa