Berching: Erst hilflos, dann aggressiv

BERCHING - Der Alkohol knockte einen 54-Jährigen erstmal aus, er lag in Berching auf der Maria-Hilf-Straße. Als die Polizei ihn dann ins Klinikum mitnahm, wurde der Mann wieder munter - er randalierte.

Passanten alarmierten die PI Neumarkt: Ein stark betrunkener Mann liege in der Maria-Hilf-Straße in Berching auf dem Gehsteig und könne nicht mehr aufstehen. Der 54-jährige Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Klinkum Neumarkt gebracht. Nach kurzem Aufenthalt dort, fing er an im Klinikum zu randalieren.

Da der dortige Arzt die Haftfähigkeit bescheinigte, wurde der Betroffene mit Hilfe von Fesselung in Schutzgewahrsam genommen und zur Ausnüchterung in einer Zelle bei der PI Neumarkt einquartiert.

