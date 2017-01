Berching: Faschingskostüme suchen neue Besitzer

Beim Markt in der Turnhalle der Mittelschule können Besucher demnächst sich und anderen Gutes tun

BERCHING - Die närrische Zeit naht, aber es mangelt noch an einem Kostüm? Dann auf nach Berching: Dort wird ein Secondhand-Faschingsmarkt am Samstag, 28. Januar, von 10 bis 13 Uhr in der Turnhalle der Mittelschule, Schulstraße 17 durchgeführt.

Kostüme zum Schnäppchenpreis gibt es nicht nur - wie auf diesem Archivfoto zu sehen - beim Staatstheater in Nürnberg, sondern demnächst auch in Berching. © Berny Meyer



Veranstalter sind die Aktion Hoffnung, der Weltladen Berching, die hiesige Bolivienhilfe und der Stadtentwicklungsverein „Gemeinsam für Berching“. Der Reinerlös des Marktes kommt der Bolivienhilfe zugute.

