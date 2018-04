Berching feiert neuen Dekan Artur Wechsler

Offizielle Einführung am Sonntag in der Stadtpfarrkirche - vor 56 Minuten

BERCHING - An diesem Sonntag wird der Berchinger Stadtpfarrer in einem feierlichen Akt in der Pfarrkirche in Berching offiziell in sein Amt als neuer Dekan des Dekanats Neumarkt eingeführt, nachdem er am 1. März durch Bischof Gregor Maria Hanke zum Dekan berufen worden war.

2002 wurde der neue Stadtpfarrer Artur Wechsler von den Berchinger Katholiken willkommen geheißen. Kinder der überreichten Blumen. © Archivfoto: Anton Karg



Nach dem Zeremoniell findet im Pettenkoferhaus ein Stehempfang statt, zu der alle wichtigen Personen des Dekanats Neumarkt, also zum Beispiel die Priester und Diakone beziehungsweise auch die jeweiligen Pfarrgemeinderäte der Pfarreien und Pfarrverbünde und Politiker wie Landrat und Bürgermeister geladen sind.

Der Geistliche wurde am 5. Mai 1964 in Heideck geboren und am 26. Juni 1993 im Dom zu Eichstätt zum Priester geweiht. Nach Kaplansjahren in Greding und Gunzenhausen übernahm er 1997 die Pfarreien Gnotzheim und Cronheim im Dekanat Weißenburg. Artur Wechsler war durch Bischof Walter Mixa am 1. September 2002 zum neuen Pfarrer in Berching ernannt worden.

Weitere fünf Personen ernannt

Eichstätts Bischof Gregor Maria Hanke hat neben Artur Wechsler weitere fünf Priester zu Dekanen des Bistums ernannt beziehungsweise wieder ernannt. Zuvor hatte Bischof Hanke die Priester und pastoralen Mitarbeiter sowie die Dekanatsratsvorstände um Vorschläge für die Ernennung gebeten. Die Dekane werden für eine Amtszeit von insgesamt sechs Jahren ernannt.

Im Vorjahr hatte sich der langjährige Neumarkter Dekan Richard Distler in den Ruhestand verabschiedet. Seit dem Jahr 1989 war er Pfarrer in der Pfarrei "Zu Unserer Lieben Frau". Ab 1993 stand er dann dem Dekanat Neumarkt vor. Nach Distlers Ruhestand fungierte Pater Godehard Schuster vom Benediktiner-Kloster Plankstetten als geschäftsführender Leiter des Dekanats, ehe Wechsler am 1. März übernimmt.

Laut Statut des Bistums vertritt der Dekan den Bischof im Dekanat. Er sorgt für pfarreienübergreifendes Planen und Handeln der im Dekanat tätigen Mitarbeiter. Zudem pflegt er als Vertreter des Bischofs die Verbindung zu anderen Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie zu den Verantwortlichen und Repräsentanten aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Medien.

