Berching-Film baut Vorurteile ab

Streifen einer Gruppe junger Cineasten nun im Berli zu sehen — Hundert Komparsen - vor 1 Stunde

BERCHING - Im September haben die drei jungen Filmemacher Fabian Beyer, Matthias Koßmehl und Marwin Rößler aus der Abschlussklasse der Hamburger Filmhochschule ihre Abschlussarbeit in Berching gedreht. Daraus entstand der Streifen "Different Bayern – Verlierer der Herzen". Er war nun in Berching zu sehen.

Der Dreh für den großen Empfang in Gretzing (alias Berching) dauerte – so wurden dem Metzger Karl Schneider beim Weißwurst-Heben die Arme schwer. © Foto: Anton Karg



Rund 100 Komparsen aus Berching und Umgebung waren beteiligt, unter ihnen Metzgermeister Karl Schneider: Er musste einen Korb Weißwürste in die Kamera halten, aber dies so oft, bis ihm schier die Arme herunterfielen.

Gretzing, so heißt Berching im Film, will mit einem begabten Fußballspieler aus Ghana den drohenden Abstieg des TSV Gretzing verhindern. Das gelingt im Film auch — und baut Vorurteile ab.

