Berching: Speed Dating für ambitionierte Autoren

Literaturwoche beginnt am Freitag

BERCHING - Die mittlerweile 15. Literaturwoche findet heuer vom 29. September bis 22. Oktober statt. Den Auftakt bildet am Freitag, 29. September, um 19.30 Uhr in der Schranne ein "Literarisches Speed Dating".

Bürgermeister Ludwig Eisenreich, Gerlinde Delacroix und Hans Rosenbeck präsentieren das Programm für die Literaturwoche. © Foto: Anton Karg



Das Programm hat bei einem Pressegespräch, an dem auch Bürgermeister Ludwig Eisenreich und Hans Rosenbeck, zuständig in den Bereichen Kultur, Jugend und Schule der Dorf- und Landentwicklung teilgenommen haben, die stellvertretende Bürgermeisterin Delacroix vorgestellt. Höhepunkt ist auch heuer die Literaturnacht am Freitag, 20. Oktober, ab 18.30 Uhr.

Beim "Literarischen Speed Dating" am Freitag, 29. September, um 19.30 Uhr in der Schranne stellen Autoren aus ihren jüngsten Werken kurz einige Passagen vor. Zeit haben sie dabei rund sieben Minuten, um einen Einblick in ihr Buch zu gewähren. Der Eintritt frei. Mit dabei ist der Neumarkter Simon Traub alias Wadl Symen mit "Die Krüge hoch" oder "raise your beer mugs". Er hat sein Buch ins Englische übersetzen lassen und nimmt es zum deutsch-amerikanischen Volksfest nach New York mit. Der gelernte Elektriker ist seit gut 20 Jahren Profikellner und trägt deutschlandweit bei Großveranstaltungen die gefüllten Maßkrüge aus. Und er hat den "Olymp" des Kellnerns schon besteigen dürfen: Beim Münchner Oktoberfest bedient Simon Traub in den Boxen des "Hacker-Festzelts".

Ein weiterer Autor aus der Region ist Walter Pölloth aus Burgthann-Schwarzenbach. Er schreibt in seiner Freizeit gern Gedichte zu verschiedenen Themen und Impressionen. Ein Gedicht von ihm spricht vom "Open Air" musikalischer Naturtalente und heißt "Vogelstimmen". In Berching nicht unbekannt ist die Gerda Stauner. In ihrem neuestes Werk wird Anton Beerbauer an Mariä Lichtmess 1856 im "Sauforst", so auch der Titel des Buches, als Sohn einer ledigen Mutter geboren. Die gerade entstandene Maxhütte, der Eisenbahnbau und die späte Industrialisierung des kargen Landstrichs in der Oberpfalz verändern den ärmlichen und bäuerlichen Alltag für immer. Nach dem Tod der Mutter stellt Anton die Weichen für sein Leben neu.

Sabine Eva Rädisch hat zahlreiche Kurzgeschichten und Gedichte in Anthologien und Literaturzeitschriften geschrieben. Sie studierte Bauingenieurwesen in Regensburg und ließ sich in Wien zur Schreibpädagogin ausbilden. Sie liest einige Passagen aus ihrem neuen Werk "Brot und Bitterschokolade".

Michael Kleinherne, 1964 in Westphalen geboren, lebt in Bayern und stellt "Die Aktion. Zwei Wochen im August" vor. Kurz zum Inhalt: Eine Gruppe politischer Aktivisten trifft sich in einem abgelegenen Landhaus in der Provence, um eine Aktion vorzubereiten. Aufgrund von Streit, Eifersucht und der besonderen Gruppendynamik verläuft es jedoch anders als geplant. Die in Eichstätt geborene Melanie Arzenheimer bringt einige ihrer Gedichte mit nach Berching. Die Journalistin, Lyrikerin und Autorin ist Chefredakteurin der espresso-Mediengruppe in Ingolstadt, außerdem arbeitet sie für den Hörfunk des Bistums Eichstätt Radio K 1. Die weiteren Autoren: Bernd Flessner stellt sein Buch "Teufelsküche" vor, Lilo Seidl "72 – Liebe ist stärker als Hass" und Peter Dietze alias Nicolas Cenwav "Badetage – Der Tod, der nach dem Sterben kommt."

Das weitere Programm der Literaturwoche: Mittwoch, 4. Oktober, von 14 bis 16 Uhr im Souvenierladen an der Ringmauer "d'Vielfalt". Ein Lesenachmittag für Kinder. Freitag, 6. Oktober um 20 Uhr in der Schranne Kriminaltango in Berching. Autorenlesung mit Jan Beinßen. Freitag, 13. Oktober um 20 Uhr in der Schranne. Ein Krimiabend mit Hildeg und Artmeier.

Freitag, 20. Oktober Literaturnacht: Gelesen wird wieder in verschiedenen Räumen der Innenstadt. Auch das Literaturcafé in der Schranne wird geöffnet sein. Sonntag, 22. Oktober, um 20 Uhr: Eingeladen wird an diesem Abend zu einer meditativen Stunde in der Lorenzkirche. Thema: "Glück ist..." Die Märchenerzählerin Andrea Will und der Puppenspieler Bernd Bischoff nehmen das Auditorium mit auf eine Reise ins Reich der Wünsche, Hoffnungen und großen Sehnsüchte nach dem Glück.

