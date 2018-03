Berching: Überweisung war gefälscht

BERCHING - Zum Glück hatte der Mitarbeiter der Bank den richtigen Riecher: Eine Überweisung kam ihm nicht ganz korrekt vor.

Eine gefälschte Überweisung fiel in einer Berchinger Bank auf. © Federico Gambarini/Symbolbild (dpa)



Ein gefälschter Überweisungsträger fiel bei einer Bank in Berching auf. Hierbei sollte eine Überweisung in Höhe von 9869,24 Euro auf ein Konto in Spanien erfolgen. Nachfragen ergaben, dass der Geschädigte diese Überweisung nicht getätigt hatte. Die Überweisung wurde zurückgehalten. Bislang sind bereits zwei weitere gleichgelagerte Fälle in Bayern bekannt.

