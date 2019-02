Berching: "Wuffi" erwischt die schönen Seiten

Musiker und Kabarettist Wolfgang Kamm zu Gast - vor 7 Minuten

BERCHING - Der Hemauer Musiker und Kabarettist Wolfgang Kamm, alias „Wuffi“, kommt mit seinem Programm „I mit`m Kraus Sepp“ am Samstag, 9. Februar, auf Einladung des Kulturförderkreis in die Kulturfabrik Berching.

Wolfgang Kamm gewinnt die Herzen des Publikums. © Karg



Beginn ist um 20 Uhr. Bestens bekannt ist der gebürtige Hohenschambacher in den Nachbarorten Mühlhausen und Sulzbürg. Denn Kamm erhielt den „Oberpfälzer Kabarettpreis Mühlhausen 2017“ und trat 2018 im Rahmen des Feuerwehrfestes im Zelt auf dem Schlossberg beim „Comedy-Gipfel“ in Sulzbürg auf. Der gelernte Maler, mittlerweile Sänger, Musiker, Schauspieler und Kabarettist, gab in Mühlhausen einen Einblick in sein künstlerisches Schaffen mit Geplaudere und Gesang, den er mit seiner Gitarre begleitete. Und auch In Berching wird sein alter Ego Sepp mit seinen Rückenproblemen nicht fehlen.

Bleibt zu hoffen, dass auch der Sketch mit dem „Aye-Cross“ (ein Kreuz mit den Funktionen eines Smartphones), mit dem man ganz einfach die „schönen Seiten des Lebens“ wischen könne, zum Besten gegeben wird.

Weitere Informationen unter www.kulturfabrik-berching.de. Karten gibt es bei: Hörakustik Ölscher, Pettenkoferplatz 15, Berching, Tel. 08462/94 24 32, sowie an der Abendkasse.

kaa