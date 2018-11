Berchinger Christkind kickt gerne

BERCHING - Julia Schmid heißt das Berchinger Christkind in der kommenden Weihnachtszeit.

Das Christkind Julia freut sich schon auf seine Auftritte. © Foto: Karg



Geplant sind Auftritte beim Weihnachtsmarkt in Berching. Da Rübling zur Pfarrei Burggriesbach gehört, besucht die 15-jährige Realschülerin auch dort den Weihnachtsmarkt. Dann wird sie bei verschiedenen Weihnachtsfeiern in Berching, zum Beispiel im Altenheim, am Seniorennachmittag oder beim VdK, zugegen sein.

Julia besucht die Klasse 10 b der Realschule in Berching. Ihr Hobby ist Fußball spielen in der U 17-Mädchenmannschaft des TSV Berching. Außerdem spielt sie Klarinette im SBO Berching und ist aktiv bei der Jugendfeuerwehr in Rübling-Stierbaum dabei. Ihre Engel sind ihre Schwester Sonja Schmid, Paula Brandl aus Rübling und Hannah Grabmann aus Ernersdorf. Alle drei gehen in die Klasse 4a der Grundschule Berching.

Eine der ersten Aufgaben des Christkinds ist die Eröffnung der 23. Krippenausstellung in der Schranne am Freitag, 14. Dezember, um 18 Uhr. Um auch heuer wieder vorweihnachtlichen Glanz in die Schranne zu bringen, werden neben schönen originellen Krippen auch andere weihnachtliche Gegenstände, wie alter Christbaumschmuck, Weihnachtsengel, Spieluhren, "Fatschnkindln" und Klosterarbeiten gesucht und leihweise entgegengenommen. "Der Versuch, einen Querschnitt durch die Krippenkunst der Großgemeinde Berching und seinem Umland zu geben, sollte für uns alle eine Herzensangelegenheit sein", sagt der Organisator Franz Brandl, der traditionell mit seiner Frau Genoveva vorbereitet. "Oberpfälzer und oberbayerische Krippen mit allerlei Figuren und Engel in allen Variationen sollten die heurige Ausstellung bereichern. Sicherlich gibt es in der Großgemeinde Berching so manches schöne Stück, das man der interessierten Allgemeinheit nicht vorenthalten sollte."

Die Krippenausstellung kann beim Weihnachtsmarkt am Samstag, 15. Dezember, von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr besucht werden. Wer eine schöne, originelle Krippe oder Gegenstände für ein Wochenende zur Verfügung stellt, sollte umgehend mit Familie Franz Brandl, Berching, Gredinger Straße 18, = (08462) 1540 oder per E-Mail xfranzbrandl@aol.com Kontakt aufnehmen.

Der Aufbau der Krippenausstellung ist am Mittwoch, 12. Dezember, ab 15 Uhr bis 21 Uhr und am Donnerstag, 13. Dezember, ab 13 Uhr bis 21 Uhr vorgesehen.

