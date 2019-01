Berchinger Hechtonia startet in den Fasching

Gute Unterhaltung beim Eröffnungsball in der Europahalle — Auftritte der Garden und des Prinzenpaars - vor 1 Stunde

BERCHING - Mit einem dreifachen "Hecht helau" ist die närrische Zeit in Berching in der wunderschön dekorierten Europahalle mit dem traditionellen Eröffnungsball eingeläutet worden.

Bilderstrecke zum Thema "Hecht helau": Berchinger Fasching startet durch Mit einem dreifachen „Hecht helau“ wurde die närrische Zeit in Berching in der wunderschön dekorierten Europahalle mit dem traditionellen Eröffnungsball eingeläutet.



Für Musik und gute Unterhaltung sorgten die Band "Cherry Pink" und die verschiedenen Tanzformationen der Hechtonia. Eröffnet wurde der Abend durch den ersten Vorsitzenden Markus Amon, durch das Programm führte in gekonnter Weise Max Stork, der Elferratspräsident der Hechtonia.

Besonders begrüßt wurden Landrat Willibald Gailler, eine Delegation von der Föderation europäischer Narren und der Ehrenpräsident der Hechtonia, Peter Neumeyer. Aus der Hand des Berchinger Bürgermeisters Ludwig Eisenreich erhielten die Tollitäten Prinzessin Ruth I. und Andreas II. den symbolischen Schlüssel für ihre Regentschaft während der närrischen Zeit in Berching überreicht.

Die Mitglieder der Berchinger Hechtonia sind am Wochenende mit dem traditionellen Eröffnungsball in die in diesem Jahr recht lange Faschingssaison gestartet. © Foto: Anton Karg



Die Mitglieder der Berchinger Hechtonia sind am Wochenende mit dem traditionellen Eröffnungsball in die in diesem Jahr recht lange Faschingssaison gestartet. Foto: Foto: Anton Karg



Eisenreich hielt zuvor eine Büttenrede, bei der er sich selbst als Berchinger Stadtoberhaupt und den Stadtrat auf die Schippe nahm: In Berching gebe es Narreteien das Jahr über. In der fünften Jahreszeit, befand er, werde es in der Stadt kaum "närrischer" zugehen.

Nach dem Eröffnungswalzer des Prinzenpaars war das Parkett frei für alle, die gerne das Tanzbein schwingen. Zwischendurch traten die einzelnen Formationen auf, beginnend mit den Bambinis. Es folgten Auftritte der Kindergarde, der Hecht-Teenies, der Prinzengarde, der Showtanz-Gruppe, des Elferrats, des "weiblichen Hofstaats" und der "Hechten-Mamas". Den Höhepunkt der Darbietungen bildete zur späten Stunde der Showtanz der "Hecht-Teenies".

Weiter dreht sich das Narren-Karussell am kommenden Sonntag, 20. Januar, mit dem bereits zur Tradition gewordenen Gardetreffen. Beginn ist gegen 14 Uhr. Am Freitag, 25. Januar, findet der "Ball der Begegnung" der Regens Wagner (RW), Holnstein, in der Europahalle statt, den ebenfalls die Hechtonia mit Prinzenpaar, Elferrat und den Garden ausrichtet. Beginn ist um 17.30 Uhr. Eingeladen sind vor allem die betreuten Personen und die Mitarbeiter der RW Holnstein, Berching und der Region.

kaa