Berchinger Mittelschüler verabschiedet

Grundsätzliche Aussagen zur Pädadgogik beim Festakt - vor 30 Minuten

BERCHING - Nach einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche wurden in der Aula der Mittelschule Berching insgesamt 18 Schülerinnen und Schüler der Klasse G 9 und 25 der Klasse M 10 verabschiedet.

Die Jahrgangsbesten mit Bürgermeister Eisenreich, Rektor Kleinod und Konrektor Ferstl. © Foto: Karg



Die Jahrgangsbesten mit Bürgermeister Eisenreich, Rektor Kleinod und Konrektor Ferstl. Foto: Foto: Karg



Die Abschlusszeugnisse überreichte Rektor Stefan Kleinod, assistiert von Konrektor Alwin Ferstl und den Klassenleitern Christine Haider und Doris Hartig. Die Absolventen der Mittelschule Berching kommen aus dem Schulverbund Berching, Breitenbrunn und Dietfurt.

Für die Umrahmung der Abschlussfeier sorgten die Bläser der M9 und G9, Kevin Binder mit dem Lied "The weight of the world" und Religionslehrer Peter Denk (Gitarre) mit Sängerinnen der Klassen G9 und M 10. Sie intonierten unter anderem den fetzigen Titel "Ham kummst" der österreichischen Band Seiler und Speer. Beste Schüler der G9 sind Niklas Brauner, Hannes Werner und Jasmin Pimiskern und der M 10 Isabelle Kumke, Timo Flemmerer und Eva Engl.

Nach der Begrüßung der Schüler, Eltern und Ehrengäste, die Nicole Benz von der M 10 vornahm, hielt Rektor Stefan Kleinode die Ansprache, bei der er in den Mittelpunkt der Aussagen aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen stellte und die damit notwendig werdenden pädagogischen Konzepte in den Bildungseinrichtungen.

Mit der Beschulung in Kooperationsklassen stelle sich die Schule der Herausforderung der Heterogenität. "Jedes Kind reagiert unterschiedlich bei Herausforderungen und Niederlagen, jedes Kind hat einen eigenen Lernweg. Jedes Kind benötigt unterschiedliche und individuelle Hilfestellung. Dieses Eingehen auf die einzelne Schülerpersönlichkeit schließt aber nicht aus, dass für alle Schüler gleiche Regeln gelten", erklärte Kleinod seinen Zuhörern.

Bürgermeister Eisenreich ging auf dieses Thema ein: "Wir alle wollen eine optimale Lösung für die kommenden Schülergenerationen. Lassen Sie uns gemeinsam nach der besten Variante, die wir uns leisten können, suchen." Die Ziele einer umfassenden Bildung lauten, so der Bürgermeister: "Das beste Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler — und vor allem niemand darf zurückgelassen werden." Dies sei bereits im zurückliegenden Schuljahr erreicht worden.

"Alle Schülerinnen und Schüler haben einen Schulabschluss, darunter ein hoher Anteil mit Quali und Mittlerer Reife. Weit über das normale Maß hinaus haben sich Lehrkräfte und Schulleitung dafür eingesetzt, ein möglichst vielfältiges, interessantes und zeitgemäßes Bildungsangebot zu machen. Dazu zählen Ganztagsunterricht, zusätzliche Förderangebote, Wahlfächer und zahlreiche gemeinsame Unternehmungen. Dazu gratuliere ich im Namen der Stadt und natürlich auch persönlich. Wir sind stolz auf Euch", lobte das Berchinger Stadtoberhaupt.

Nach den Ansprachen der Elternbeiratsvorsitzenden Charman Binder, der Klassensprecher Christine und Lisa Hauser von der G 9 und Luisa Kränzlein und Markus Hirsch von der M 10 und dem "musikalischen Rausschmeißen" der Entlass-Schüler ging es ab in die Mehrzweckhalle nebenan zum Tanzkursabschluss.

ANTON KARG