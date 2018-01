Berchinger Rat berät über Brecheranlage in Erasbach

29. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses im Berchinger Rathaus am 23. Januar

BERCHING - Am Dienstag, 23. Januar, um 19 Uhr findet im großen Sitzungssaal des Rathauses die 29. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses statt.

Symbolfoto Ortsschild Berching Foto: Wolfgang Fellner



Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Antrag auf Vorbescheid auf Errichtung eines Einfamilienhauses in Wolfersthal, der Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines Maschinenstellplatzes, den Umbau des Mühlengebäudes zu einer Lagerhalle und die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Gemarkung Ernersdorf, der Antrag auf Vorbescheid auf Errichtung von 22 Sozialwohnungen mit Pkw-Stellplätzen beziehungsweise Carports in den Gemarkungen Pollanten und Ernersdorf, des Weiteren der Abbruch des Hotels Post, hier die Genehmigung von Nachtragsangeboten.

Entwurf für Radweg

Vorgestellt wird der Entwurf für den Radweg Holnstein–Freihausen. Der Rat befasst sich auch mit der Aufhebung der vorhabenbezogenen Bebauungspläne "SO-Photovoltaikanlage Erasbach", "SO-Photovoltaikanlage Weidenwang" und "SO-Photovoltaikanlage Schweigersdorf". Aufgestellt werden soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan "SO-Photovoltaikanlage Schweigersdorf II".

Biogasanlage in Dietersberg

Behandelt wird der Antrag auf Errichtung und Betrieb einer mobilen Brecheranlage zum Recycling und zur Wiederverwertung von Baustoffen in der Gemarkung Erasbach sowie der Antrag auf Errichtung und Betrieb einer Biogasanlage in Dietersberg in der Gemarkung Thann. Schließlich geht es noch um das Blockheizkraftwerk in der Kläranlage Berching.

