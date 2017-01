Berchings Tollitäten tanzten

Die Hechtonia feierte den Eröffnungsballl

BERCHING - Mit einem dreifachen „Hecht helau“ ist die närrische Zeit in Berching auf dem traditionellen „Eröffnungsball“ in der Europahalle eingeläutet worden.

Die Tollitäten Prinzessin Bea I. und Prinz Florian I. erhielten von Bürgermeister Ludwig Eisenreich den symbolischen Schlüssel des Rathauses. Foto: © Anton Karg



Für Musik und gute Unterhaltung sorgten die Tom Lorenz Band sowie die verschiedenen Tanzformationen der Hechtonia. Eröffnet wurde der Abend durch den ersten Vorsitzenden Markus Amon. Durch das weitere Programm führte die Präsidentin der Hechtonia Corina Hiemer.

Wie es in Berching Brauch ist, musste das alte Prinzenpaar, Prinzessin Regina I. und Maxi I. abdanken, und sogleich wurde das neue Paar, Prinzessin Bea I. und Prinz Florian I. inthronisiert. Berching Bürgermeisters Ludwig Eisenreich überreichte den Tollitäten den symbolischen Schlüssel des Rathauses. Vorher hielt der Bürgremeister eine Büttenrede, in der er den hektischen Alltag eines Berchinger Stadtoberhauptes so richtig auf die Schippe nahm.

Nach dem Eröffnungswalzer des Prinzenpaars war das Parkett frei für alle, die gerne das Tanzbein schwingen. Zwischendurch traten die einzelnen Formationen auf, beginnend mit den Bambinis, die einen Showtanz auf die Bühne zauberten. Es folgten die Kindergarde und anschließend die Prinzengarde mit dem obligatorischen Gardemarsch. Den Höhepunkt der Darbietungen bildete zur späten Stunde der Showtanz der „Hecht Teenies“.

Das offizielle Programm wurde mit der Verleihung des großen Hechten-Orden an Tobis Golz und Maria Götz durch die Delegierten der Föderation europäischer Narren, Claudia und Volker Bach, beendet. Die beiden waren besondere Ehrengäste neben Landrat Willibald Gailler, und dem der Ehrenpräsidenten der Hechtonia, Peter Neumeyer.

Termine, Termine

Das Faschingskarussell dreht sich in Berching weiter mit dem Gardetreffe in der Europahalle am Sonntag, 15. Januar, um 14 Uhr. Am Samstag, 11. Februar, ist Kinderfasching mit Rodscha und Tom angesagt.

Der traditionelle Faschingsumzug findet am Sonntag, 26. Februar, statt, einen Tag später wird zum Rosenmontagsball eingeladen.

kaa