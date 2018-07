Beregnungsanlage sorgt für saftiges Grün auf Wolfsteiner B-Platz

Der TSV hat 17 neue Sprenger installiert — Zuschüsse, private Spenden und viel Eigenleistung — Trockener Sommer macht Vereinen zu schaffen

NEUMARKT - Wasser marsch: Der TSV Wolfstein hat auf seinem B-Platz und dem benachbarten Kleinfeld an der Wolfsteinstraße eine neue Beregnungsanlage installiert. 27 000 Euro haben die 17 individuell steuerbaren Sprenger samt Elektronik und Verlegung gekostet. Damit werden nun alle vier Spielfelder der "Siedler" mit dieser Technik benetzt.

Die neue Beregnungsanlage sorgt für satten, grünen Rasen auf dem B-Platz des TSV Wolfstein. Der Sportverein im Neumarkter Stadtosten nahm die 17 Sprenger am Donnerstagabend offiziell in Betrieb und hatte dazu die Vertreter der Zuschussgeber eingeladen. © Foto: Nicolas Damm



Schön grün und saftig ist der Rasen des Wolfsteiner B-Platzes, als ihn Oberbürgermeister Thomas Thumann, Landrat Willibald Gailler und BLSV-Kreisvorsitzender Robert Hoidn am Abend betreten. Und das trotz brütender Hitze seit Tagen.

Der gemütlichen Platzbegehung schließen sich noch Günther Stummvoll vom Förderverein des Neumarkter Sportvereins, Stefan Wittmann von der Fuchsstiftung und Fritz Meier von der Sparkasse (auch TSV-Ehrenamtsbeauftragter) an – und somit hat Vereinsvorsitzender Ludwig Holzinger die Hauptsponsoren der neuen Beregnungsanlage alle beieinander. Nicht unerwähnt blieben die privaten Unterstützer und die enorme Eigenleistung von TSV-Mitgliedern, ohne deren Einsatz das Projekt nicht zu stemmen gewesen wäre.

In der Regel wird das Grün des Nachts begossen. Zu Demonstrationszwecken hat der Platzwart für die Gäste einen zentralen Sprenger eingeschaltet. So geht immer ein banger Seitenblick zu den beiden langsam rotierenden Fontänen.

Der TSV, der über keinen eigenen Brunnen verfügt, lässt sich die Besprengung seiner Plätze viel kosten. In trockenen Jahren muss der Verein für das Leitungswasser schon mal einen fünfstelligen Betrag berappen. Notgedrungen: Denn die Folgekosten ausgetrockneter Plätze oder gar ein neuer Rasen wären weit kostspieliger.

Robert Hoidn spricht deshalb die Rasenplatzpflege in Zeiten des Klimawandels an: "Viele Vereine haben derzeit Wasserprobleme, weil sie keine zeitgemäße Beregnungsanlage haben." Steigende Wasserkosten belasteten nicht wenige Vereinskassen. "Hoffentlich haben wir nicht jedes Jahr so einen Sommer." Glücklich der Fußballverein, der einen Brunnen, eine große Zisterne oder einen Bach nahe seines Geländes hat.

