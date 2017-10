Berg: Geparkter Fiat brennt völlig aus

Das Auto kam gerade erst aus der Werkstatt - vor 1 Stunde

BERG - Der Fiat Punto einer 56-jährigen Frau ist in Berg in Flammen aufgegangen.

In Berg ist ein geparktes Auto in Flammen aufgegangen. Dieses Archivbild stammt allerdings aus Berlin. © dpa



In Berg ist ein geparktes Auto in Flammen aufgegangen. Dieses Archivbild stammt allerdings aus Berlin. Foto: dpa



Die Frau hatte ihr Auto am Spätnachmittag aus einer Werkstatt geholt, wo ein Fehler am Massekabel der Batterie behoben werden sollte. Sie parkte ihr Fahrzeug anschließend am Straßenrand vor ihrem Anwesen in der Hermann-Hesse-Straße, wo es gegen 22 Uhr komplett ausgebrannt ist.

Ob der Werkstattbesuch etwas mit dem Feuer im Motorraum zu tun hat, ist bisher noch unklar. Die Feuerwehr Berg musste den Brand löschen, der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.