Berg installiert Badeinsel am Ludwigskanal

Das "Freibad" an der Röthbrücke hat seinen ersten Praxistest bestanden - vor 55 Minuten

BERG - Das "Freibad am Ludwigskanal" an der Röthbrücke hat seine Feuertaufe mit Bravour bestanden. Schon kurz nach dem Anbringen und Befestigen des großen Schwimmpontons gönnten sich viele Kinder eine erste Erfrischung in der alten Wasserstraße, auch wenn das Gesamtprojekt noch nicht endgültig fertig gestellt ist.

Da macht der Sprung in den Ludwigskanal richtig Spaß. Der Ponton des neuen „Kanal-Bads“ an der Röthbrücke wurde schon kurz nach der Befestigung an der Uferböschung zum Treff vieler Kids. © Foto: Fügl



Da macht der Sprung in den Ludwigskanal richtig Spaß. Der Ponton des neuen „Kanal-Bads“ an der Röthbrücke wurde schon kurz nach der Befestigung an der Uferböschung zum Treff vieler Kids. Foto: Foto: Fügl



Vor allem am Nachmittag rutschten die Mädchen und Buben vom neuen "Einstiegssteg" in das Gewässer – oder sprangen mit einer "A-Bombe" gleich voll hinein. "Einfach ideal, auf so etwas haben wir gewartet", so das Loblied der Kids mit einem Dankeschön an den Bürgermeister.

Zwar ist das Wasser nicht besonders tief, höchstens einen Meter, aber man könne trotzdem "ganz schön schwimmen". Die jungen Badegäste aber dürfen sich noch auf einiges mehr freuen.

Der nächste Schritt sei die Gestaltung des Außenbereiches, so Bürgermeister Helmut Himmler. Es wird eine Liegewiese angelegt, zusätzlich eine Sommerstock- und Bocciabahn, eine Sanitäranlage errichtet und dann im Herbst ein paar Schatten spendende Bäume und Büsche gepflanzt. Nach Beendigung aller Maßnahmen wird sich eine ansehnliche Freizeitanlage präsentieren, die eine große Anziehungskraft haben wird.

Die einstige "Königlich-Bayerische" Wasserstraße und deren nähere Umgebung entwickeln sich im Bereich um Berg immer mehr zu einem vielseitigen Sport- und Freizeitareal. Angebote sind zahlreich vorhanden: Hallenbad im Schul-Sportzentrum, Kanal-Freibad, Rodelbahn im Neubaugebiet "Am Ludwigskanal" oder Skateranlage.

Und während sich die einen mit viel Vergnügen im Wasser tummeln, betreiben andere in unmittelbarer Nähe- auch Wassersport: nämlich Paddel- oder Schlauchbootfahren im Bereich Röth- und Hausheimer Brücke. Und größere Strecken sind hierbei nicht ausgeschlossen.

fueg