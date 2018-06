Berg sagt Langeweile den Kampf an

Mit einem pfiffigen Ferienprogramm lockt die Gemeinde die Kinder aus den Stuben - vor 16 Minuten

BERG - Langweilig dürfte den Kindern aus Berg und der näheren Umgebung in den großen Ferien nicht werden: Die Gemeinde hat ein umfangreiches Ferienprogramm ausgearbeitet.

Es ist bereits das 22. kommunale Ferien-Programmangebot für Kids, für Jugendliche und Familien. War man ganz zu Beginn schon mal mit 366 Teilnehmern zufrieden, so können die Initiatoren inzwischen fast schon vierstellige Teilnehmerzahlen vorweisen.

In diesem Jahr, zur Ferienzeit ab 20. Juli bis 9. September, sind 26 Top-Angebote eingeplant, zusätzlich gibt sich am 25. Juli außerdem der beliebte "Circus Sambesi" die Ehre; ferner kann an drei Tages-Fahrten des Kreisjugendrings Neumarkt teilgenommen werden.

Cross-Kart und Schnitzeljagd

Egal ob Bootsfahrten auf der Altmühl oder auf dem Ludwigskanal, Knattern auf dem Cross-Kart, Selbstverteidigung, Englisch für Kinder, Familienzeltlager, Kegeln, Schnuppertennis, Kinderturnen, Schießen mit dem Luftgewehr oder Beach-Volley-ball: Jeder soll auf seine Kosten kommen.

Mit zum umfangreichen und bunten Angebot gehören weiter eine Schnitzeljagd durch Sindlbach, ein Spiele-nachmittag, die Kinder-Kirwa, Infos über Brieftauben und Preisflüge, die Kampfkunst und Modern Arnis sowie Darten.

Das Berger Ferienprogramm mit allen Veranstaltungen, Terminen, Anmeldefristen und zuständigen Ansprechpartnern ist dem Gemeindemitteilungsblatt "Berg aktuell" beigelegt, außerdem liegen entsprechende Anmeldebögen mit bei.

ZWeitere Auskünfte können bei der Gemeindeverwaltung, = (0 91 89) 44 11 21 eingeholt werden. Anmeldungen sind vom 5. bis 16. Juli möglich.

fueg