Berg: Tipps für die Gesundheit

vor 37 Minuten

BERG - Am Sonntag, 22. Oktober, haben in Berg beim dritten " Tag der Gesundheit" zahlreiche Veranstalter Tipps und Empfehlungen für Gesundheit und Wohlergehen, von 10.30 bis 17 Uhr in der Aula der Schwarzachtal-Schule.

Insgesamt 36 Initiatoren veranstalten diese kleine Messe, um 10.45 Uhr wird Bürgermeister Helmut Himmler, er fungiert auch diesmal wieder als Schirmherr, sie offiziell eröffnen.

Das Hauptgeschehen spielt sich vor allem im Foyer sowie in unmittelbar angrenzenden Unterrichtsräumen im Schulgebäude ab, wo an zahlreichen Ständen Experten zu Behandlungsformen aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Wellness und auch Schönheit anwesend sind. Dazu gibt es eine Reihe Vorträge.

Außerdem geht es darum, welche Fachleute in der näheren Umgebung ihre Praxis haben. Die Vorträge und Workshops beginnen immer zur vollen Stunde, die Teilnahme ist kostenlos.

Darin geht es um Verschiedenes: von Schmerztherapie über Bewegungsapparat bis hin zu Entspannungstechniken.

Kardiologe Dr. Johannes Heck referiert um 11 Uhr zum Thema "Wenn das Herz auf Reisen geht…", Urologe Dr. Karwan Othmann vom Klinikum Neumarkt informiert um 13 Uhr über "Prävention und Ernstfall bei Nierenkoliken", viele Tipps fürs Alter sind vom ortsansässigen Pflegedienst "aha", wie auch vom Alten- und Pflegeheim "Doktorshof" bei Hausheim zu erfahren und schließlich informiert auch die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Nürnberger Land mit einem Stand über die 2018 geplanten Neubauten "Schwarzachtal-Carree" einschließlich Pflege-und Versorgungseinrichtungen am alten Festplatz in Berg.

In der Schulküche finden ganztags Kochvorführungen mit einer Ernährungsberaterin statt, während die Kindertagesstätte "St. Vitus" einen Kaffee- und Kuchenverkauf organisiert. Für die Verkostung zeichnet die "Brücke Gastronomie Seecafé" aus Neumarkt verantwortlich. Zum Ende der Veranstaltung gegen 16.45 bis 17 Uhr gibt es Jazz-Tanz-Einlagen des Studios Balance aus Neumarkt.

