Berger feierten in Walce Erntedankfest mit

Besuch in der Partnergemeinde in Schlesien — Neue Freundschaften geknüpft — Beifall für Goaßlschnalzer - vor 41 Minuten

BERG - Beim großen Erntedankfest in Bergs schlesischer Partnergemeinde Walce wurde die Freundschaft zwischen den beiden Orten weiter vertieft.

Die Gäste aus Berg, die auf dem Erntedankfest im schlesischen Partnerort Walce ihre Tänze und Goaßlschnalz-Künste vorführten, erhielten von den Gastgebern viel Applaus. © Foto: privat



Die Gäste aus Berg, die auf dem Erntedankfest im schlesischen Partnerort Walce ihre Tänze und Goaßlschnalz-Künste vorführten, erhielten von den Gastgebern viel Applaus. Foto: Foto: privat



Stürmischen Beifall erhielten die "Kadenzhofener Goaßlschnalzer" und die "Schuhplattler-Kirwaburschen" für ihre Auftritte auf der Bühne in Zabierzow, einem Gemeindeteil von Walce, beim großen Erntedankfest der Gemeinde. Im schlesischen Land wird in jedem Jahr in einem anderen Ort das Fest zum Abschluss der Ernte in der Landwirtschaft gefeiert, und inzwischen sind die Feiern zu einem großen Begegnungsfest der Einheimischen mit den in Deutschland, Holland, England, Österreich und lebenden Schlesiern geworden.

Gemeinderätin Anita Vogel organisiert jährlich eine dreitägige Reise in die Partnergemeinde in Südpolen; auch diesmal waren die Bürger aus der Altgemeinde Loderbach sehr angetan von der Herzlichkeit der Menschen und von der Art des Lebens und Feierns in der Kooperationsgemeinde Walce, mit der die Gemeinde Berg seit nunmehr 20 Jahren eine intensive Partnerschaft pflegt.

Helmut Wittmann, der vor einem Jahr den Jakobsweg gefahren ist, radelte in die Partnergemeinde und kam pünktlich zu den Feierlichkeiten an. Die Kadenzhofener Kirwaburschen und –mädchen feierten bis in die frühen Morgenstunden und freundeten sich mit Pfarrer Marek Zukowski aus Ostrava in Tschechien an und sprachen eine Einladung zur Kadenzhofener Kirwa 2018 aus. Der Geistliche ist regelmäßiger Gast beim Erntedankfest in Walce und war vor seiner Pfarrstelle in Ostrava in Mala Moravka, einer der Partnergemeinden von Walce, tätig.

Am ersten Adventswochenende treffen sich die Gemeinden Walce, Mala Moravka, Rohrbach-Berg und Berg bei Neumarkt in Walce zum traditionellen Weihnachtssingen der in Freundschaft verbundenen Partnergemeinden aus vier Ländern.

Höhepunkt war der Erntedank-Festzug durch den Ort Zabierzow, wo die Bürger ihre Häuser und Straßen festlich geschmückt hatten. Jedes Dorf hatte in wochenlanger Arbeit eine Erntekrone gefertigt, die beim Festzug präsentiert und anschließend von einer Jury prämiert wurden.

Harte Arbeit gewürdigt

Bürgermeister Bernhard Kubata dankte allen Landwirten in der Gemeinde für die harte Arbeit des Jahres und die jetzt eingefahrene Ernte. Darüber hinaus würdigte er deren Tätigkeit als Pfleger der Kulturlandschaft im schlesischen Land.

Der Berger Bürgermeister Helmut Himmler sprach den zahlreichen Besuchern des Erntedankfestes seinen Respekt für die "beeindruckende Entwicklung der Region mit Schaffung vieler neuer Arbeitsplätze sowie der völligen Erneuerung der Infrastruktur" aus. Außerdem erinnerte Himmler vor dem Hintergrund der konfliktreichen deutsch-polnischen Geschichte an die 72-jährige Friedensperiode in Europa.

Im Rahmen des weiteren Partnerschaftsprogramms besuchte die Berger Delegation den Annaberg, den großen Wallfahrtsort der Polen, und das Heimatmuseum "Farska Stodola" (Pfarrscheune), in dem das regionale Leben der Menschen in den vergangenen zwei Jahrhunderten dokumentiert ist. Die Heimfahrt aus der 685 Kilometer entfernten Partnergemeinde unterbrach die Berger Gruppe für einen Abstecher in Dresden.

nn