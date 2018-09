Berger Kinder bauen Hotels für Hummeln

Ferienangebot des OGV großer Erfolg — 20 Buben und Mädchen machten mit - vor 1 Stunde

BERG - So langsam ertönt der Schlussgong für das Ferienprogramm der Gemeinde Berg. Was dabei zur Gestaltung von zahlreichen Vereinen, Organisationen und Bürgern angeboten und ermöglicht wurde, machte die Entscheidung für manche Kids ziemlich schwer.

Voller Stolz präsentieren Buben, Mädchen und Helfer die neuen Insektenhotels, die im Rahmen des Berger Ferienprogramms erbaut wurden. © Foto: Fügl



Die Vielzahl und die Attraktivität der insgesamt 26 Angebote bescherte vielen buchstäblich die "Qual der Wahl". Völlig ausgebucht war das Angebot Nummer 26 "Wir bauen Insektenhotels" für welches sich der Obst- und Gartenbauverein (OGV) verantwortlich zeichnete, der dabei wieder von Gemeinderat Alois Braun unterstützt wurden.

Sägen, bohren, schrauben,

Über 20 Buben und Mädchen – einschließlich vieler Eltern – bohrten, sägten, klopften und schraubten den ganzen Nachmittag, um eine passende Unterkunft mit erforderlicher "Hoteleinrichtung", zu erstellen.

Das notwendige "Baumaterial" spendierte der OGV, für die richtige Auswahl mit prüfender Begutachtung war damit fachlich mit Holz und Zubehör vertraute Ex-Zimmermann Braun zuständig.

OGV-Vorsitzende Gertraud Nießlbeck, die ebenso engagierten Helfer und alle Kinder konnten nach Beendigung dieser gelungenen "Ferienaktion" zufrieden Bilanz ziehen.

Hoffnung auf baldigen Bezug

Denn: Für sämtliche nützliche Hummel-Bienen-Fliegen- und Insektenarten wurde mit den Eigenbauten ein wichtiger Beitrag für deren Erhalt in Form passender Unterkünfte geschaffen.

Und diese sollen in den Gärten bald "bezogen" werden; so hoffen es alle Beteiligten an der gelungenen Ferienaktion.

fueg