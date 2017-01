Berger Kolpingfamilie spendet für krebskranke Kinder

650 Euro gehen an die kinderonkologischen Abteilung „Station Regenbogen“ - vor 57 Minuten

BERG - Die Theaterspielgruppe der Berger Kolpingfamilie hat einen Scheck über 650 Euro zugunsten der kinderonkologischen Abteilung „Station Regenbogen“ in der Cnopf’schen Kinderklinik in Nürnberg überreicht.

Die Kolping-Theatergruppe übergab einen Scheck über 650 Euro zur Unterstützung der kinderonkologischen Abteilung „Station Regenbogen“. © Helmut Fügl



Die Kolping-Theatergruppe übergab einen Scheck über 650 Euro zur Unterstützung der kinderonkologischen Abteilung „Station Regenbogen“. Foto: Helmut Fügl



Nicht zum ersten und bestimmt nicht zum letzten Mal steuerte Josef Schlierf, zweiter Vorsitzender der „Elterninitiative krebskranker Kinder Nürnberg e. V.“ die Gemeinde Berg an und machte im Hotel „Lindenhof“ Rast. Dort nämlich wartete bereits die Kolping-Führungsspitze, vor allem die Kolping-Theatergruppe, um ein Versprechen einzulösen: die Übergabe eines Schecks in Höhe von 650 Euro zur Unterstützung der kinderonkologischen Abteilung „Station Regenbogen“ in der Cnopf’schen Kinderklinik. Der Betrag war der Reingewinn des Theaterstückes „Hoch soll er leben“, welches von der engagierten Theatergruppe mit großer Begeisterung im DJK-Sportheim aufgeführt worden war. „Nach Berg zu fahren, ist für uns immer lohnenswert“, freute sich Josef Schlierf.

Helmut Fügl