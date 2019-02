Berger Rathaus bekommt einen Aufzug

BERG - Gar nicht so einfach, in ein Rathaus nachträglich noch einen Aufzug einzubauen, an dem bei Baubeginn niemand gedacht hat. Inzwischen ist es selbstverständlich, dass Ämter und Behörden möglichst barrierefrei sein sollen. Deshalb bekommt das Rathaus II am Sophie-Scholl-Platz einen Aufzug.

Auf der Ostseite des neuen Rathaus am Sophie-Scholl-Platz wird der barrierefreie Ausbau mit Aufzug erstellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 270 000 Euro. © Foto: Helmut Fügl



Er ist notwendig: Der Sitzungssaal des Gemeinderates im ersten Stock und das Trauungszimmer im zweiten Geschoss können nur über Treppen erreicht werden. Dies schließt Schwer- und Gehbehinderten von der Teilnahme aus.

Eingehend hat Architekt Markus Kraus dem Gemeinderat erforderliche Maßnahmen zum barrierefreien Umbau des Gebäudes vorgestellt. Das neue Rathaus erhält einen außenliegenden Aufzug, welcher alle Geschosse erschließen kann.

Fensterelemente ausgebaut

Der Aufzugsschacht am Ostgiebel ist als tragende Betonkonstruktion geplant, die "Außenhaut" soll gedämmt und geputzt ausgeführt werden. Dabei werden die vorgesehenen vertikalen Fensterbänke für die Belichtung des Aufzugsvorraumes sorgen.

Und: Die bestehenden Fensterelemente werden ausgebaut und zur Erschließung des neuen Aufzugs genutzt. Die vorhandenen Öffnungen müssen den Anforderungen der Barrierefreiheit angepasst werden. Als weiterer Eingriff zur Sicherstellung der Barrierefreiheit im Rathaus ist die Sanitäranlage im Kellergeschoss zu ändern, damit zukünftig auch Rollstuhlfahrer das WC benutzen können.

Nachdem die Mehrheit der anwesenden Räte für den Einbau einer zusätzlichen Ebene zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Trauzimmer plädierten, billigte das Gremium die vom Architekten vorgestellte Variante.

Dem Architekturbüro Knychalla + Team Neumarkt, wurde der Auftrag zur Vorbereitung der Ausschreibung für diese Maßnahme am neuen Rathaus erteilt.

