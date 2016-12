Berger Wasserwacht stolz auf Nachwuchs

160 Jugendschwimm-Abzeichen im Jahr 2016 erworben — Training auch im Kanal - vor 13 Minuten

BERG - Ihre großen Erfolge auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene verdienen Anerkennung: Der Nachwuchs der Berger Wasserwacht – er ist ein besonders wichtiger Teil der mit über 740 Mitgliedern nach Neumarkt zweitgrößten WW-Ortsgruppe im Landkreis – durfte sich im Rahmen der Weihnachtsfeier über seine Leistungen freuen.

So schauen also stolze Wasserratten aus: Die Jugend der Wasserwacht Berg mit ihren Urkunden. © Foto: Helmut Fügl



Zahlreiche Kinder genossen das Lob und die Anerkennung der Eltern, Ausbilder, Betreuer und der Gruppenleitung. Jugendleiter Patrick Lutz zog zufrieden Bilanz: 2016 wurden insgesamt 95 Freischwimmer-Abzeichen (Seepferdchen) erworben, aber auch 126 Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze (Freischwimmer), 21 Jugendschwimmabzeichen in Silber und 13 in Gold. Dazu wurden noch 14 Schnorchelabzeichen erworben.

Der Jugendleiter gab noch mehr bekannt: Die WW-Ortsgruppe Berg hat 2016 insgesamt acht Schwimmkurse abgehalten und dabei 138 Buben und Mädchen das Schwimmen beigebracht. Zusätzlich wurden zwei weitere Schwimmkurse für Geflüchtete organisiert.

Doch nicht nur im Wasser wurde Flagge gezeigt: Zeltlager, Ferienprogramm, Freizeitbetreuung, die Umweltaktion „Rama dama“, Schlauchbootfahrten auf der Donau, Erste-Hilfe-Kurse sowie Kreis- wie Bezirkswettbewerbe (jeweils Platz eins bis drei) und ein Landeswettbewerb gehörten mit zum Jahresprogramm.

Ebenso toll fanden die Berger Wasserwacht-Kinder zwei Hallenbad-Partys und – ebenfalls im Hallenbad – zwei Kino-Nachmittage. Aber: So wird‘s nicht weiter gehen. Im Frühjahr beginnt die Zeit des Turnhallen- und Hallenbad-Abbruches, wobei sich die Sanierungsarbeiten wohl bis über 2018 erstrecken werden.

Örtliche wie zeitliche Änderungen sind somit unvermeidlich. Das Wassertraining für Kinder wird deshalb jeweils montags von 17.30 bis 20 Uhr im Hallenbad Altdorf stattfinden, Schwimmkurse werden im Hallenbad Neumarkt durchgeführt. Ihr Training absolvieren die großen Wettkampfgruppen am Dienstag von 18 bis 20 Uhr im Hallenbad der Bereitschaftspolizei in Nürnberg.

Für Kinder und Jugendliche werden 2017 auch wieder Gruppenstunden eingeführt. Diese, so die Planungen, sollen jeweils am Samstag ganztägig im Gymnastikraum im Feuerwehrzentrum an der Hausheimer Straße stattfinden. Und noch eine positive Überraschung war vom Jugendleiter zu hören: Ab Sommer 2017 soll in Berg auch im Freien – am alten Ludwigskanal – fleißig trainiert werden.

Eine wichtige Rolle könnte daher ab Frühjahr nächsten Jahres die königliche Wasserstraße spielen, wenn sie im Bereich Röthbrücke – vielleicht auch noch bei der Beckenhofer Brücke“ – auf bestimmten Abschnitten als „Naturbad“ genutzt wird.

H. FÜGL