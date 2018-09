Bergs neuer Kindergarten wächst in die Höhe

An der Heinrichsburgstraße beginnen bald die Innenarbeiten — Zwei Gruppen — Eröffnung im Herbst 2019 - vor 50 Minuten

BERG - Nach den Erd- Grund- und Betonarbeiten nimmt er jetzt deutlich Maße und Formen an und lässt seine Größe erahnen: Der neue Kindergarten in Berg an der Heinrichsburgstraße errichtet.

Jetzt werden die Dimensionen schon deutlich: Der neue Kindergarten am Fischweiher in Berg wird in Holzbauweise errichtet. Im Herbst 2019 soll die Einrichtung eröffnet werden. © Foto: Helmut Fügl



Die Tagesstätte bietet nach Fertigstellung Platz für zwei Gruppen mit 50 Mädchen und Buben. 1,6 Millionen Euro kostet der Bau.

Die Planungen für das Gesamtgebäude wurden vom Architektur-Büro Knychalla und Team Neumarkt vollzogen, die Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Nürnberger Land übertragen.

Nachdem das Bauunternehmen Nießlbeck einen soliden Unterbau erstellt hat, bestimmt jetzt "Holzbau Braun" das Geschehen. Die Kindertagesstätte wird ohne Unterkellerung in Holzbauweise mit dem energetischen Standard eines Passivhauses errichtet.

Mit Flachdach

"Da fehlt jetzt aber noch das Dach" meinte ein Zaungast nach erster Inaugenscheinnahme der Zimmerer-Arbeiten. Darauf aber wird er lange warten müssen. Beide Objekte nämlich werden mit Flachdächer "bestückt".

Etwas Geduld ist erforderlich für Eltern, welche ihren Nachwuchs bereits zum Besuch der Einrichtung angemeldet haben.

Der neue "Kindergarten am Fischweiher" öffnet im Herbst 2019 seine Pforten.

fueg