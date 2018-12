Bergs Trockenzeit ist bald vorbei

Wasserwacht freut sich auf das Hallenbad — Weihnachtsfeier mit Ehrungen - vor 59 Minuten

BERG - In Kürze schon geht ihr größter Wunsch – die Eröffnung des Hallenbades – in Erfüllung. Aber erst wurde bei der Wasserwacht-Ortsgruppe Berg noch richtig Weihnachten gefeiert.

Zahlreiche Mitglieder der Wasserwacht-Ortsgruppe Berg wurden für ihr großes Engagement sowie für langjährige Treue zur Gemeinschaft, mit Präsenten und Urkunden ausgezeichnet. © Foto: Helmut Fügl



Eine "schlimme Zeit" liegt hinter den Wasserratten, die aber nicht vergaßen, wer ihnen während der Trockenzeit Hilfe und Unterstützung gewährte. Ortsgruppenleiter Michael Zaschka bedankte sich: "Dem Landkreis und unseren Neumarkter Freunden, hier vor allem Mirco Stüdemann von der Kreiswasserwacht und Klaus Zimmermann von der BRK-Kreisgeschäftsstelle, ist es mit zu verdanken, dass wir fast immer in Aktion bleiben konnten. Vielen Dank auch unserem Bürgermeister Helmut Himmler in seiner Funktion als stellvertretender Landrat. Wir waren eigentlich stets Dauerbesucher in der Mühlstraße und auch die Kollegen in der Seelstraße zeigten sich stets kooperativ."

Mit 768 Mitgliedern ist die Wasserwacht Berg die zweitgrößte Ortsgruppe nach Neumarkt. 200 aktive Erwachsene sowie 110 Kinder und Jugendliche trainieren regelmäßig. 2018 wurden insgesamt 12 149 ehrenamtliche Stunden geleistet. Dazu zählen 66 Einsatzstunden bei "Feuerzauber am Kanal" bei Berching, 1383 Stunden Wachdienste am Ostseestrand bei Kiel, Dienstleistungen bei "Rock im Park" in Nürnberg und im Naturbad Deining.

Eifrig trainiert

Dem voraus gingen 5057 Trainingsstunden sowie 2175 Stunden für die Aus- und Fortbildung. Zudem standen vier Blutspendetermine mit 98 Stunden und fünf Schwimmkurse mit 93 Kindern, die Ausbildung von elf neuen Rettungsschwimmern, von vier zusätzlichen Bootsführern und eine neue Ausbilderin für "Schwimmen" im Protokoll.

Es folgten die Ehrungen langjähriger und engagierter Mitglieder. Mit Präsenten bedacht wurden die unermüdlichen Helfer beim Blutspendedienst, Gerdi Musshof und Hubert Schmeißer, die WW-Medaille in Bronze erhielten Anna Bleisteiner, Mirjam Obermeier, Lilli Roth, Caetano Caminita und Isabell Häberl. Für langjährige Treue und Mitarbeit wurden auch Luisa Zeltner, Lukas Kraus, Julie Schlierf, David Gradl, Marcel Marx, Sophie Eimer, Jakob Kraus und Lukas Kraus geehrt. Zehn Jahre dabei sind Simon Klein und Anna Bleisteiner, 15 Jahre Sascha Endres, 20 Jahre Marlies Müller und Dominik Lutz, 25 Jahre Marianne Fischer und bereits 35 Jahre Erika und Wilhelm Schötz.

Im nächsten Jahr feiert die Wasserwacht Berg ihr 40-jähriges Bestehen. "Wie es sich gehört, wird es natürlich eine ganz große Feier geben. Und zwar am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Oktober. Die Vorbereitungen dafür werden eingeleitet", kündigte Zaschka an.

Geschenk im Voraus

Im Mittelpunkt wird dabei wohl ein Mann stehen, welcher der "Vater" der Berger Wasserwacht ist: Willi Forster aus Loderbach. "Die Kommune hätte uns im Voraus kein schöneres Geburtstagsgeschenk machen können wie ein saniertes, im neuen Glanz erstrahlendes Hallenbad", sagte Zaschka.

HELMUT FÜGL