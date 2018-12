Bergsteiger: Benefizvortrag in Beilngries

Ines Papert und Luca Lindic: Alpinisums in Grenzbereichen - vor 48 Minuten

BEILNGRIES - Träume werden größer, Grenzen werden ausgelotet und neue Herausforderungen entstehen. So könnte man die Eckpunkte des Benefizvortrages der Weltklassealpinisten Ines Papert und Luca Lindic zugunsten der Nepalhilfe Beilngries definieren, der am Samstag, 19. Januar, um 19.30 Uhr in Beilngries im "Haus des Gastes", Hauptstraße 14, über die Bühne geht.

Die beiden Weltklassealpinisten Ines Papert und Luca Lindic. © Foto: Papert



Die beiden Weltklassealpinisten Ines Papert und Luca Lindic. Foto: Foto: Papert



In ihrem neuen Multimedia-Vortrag "Alpinism on the edge of dreams" berichten sie, wie sie ihre Träume von großen Wänden leben und ihre starken Charaktere damit in Einklang bringen. Sie entdecken dabei neue Wege und wachsen an den gestellten Herausforderungen. Alpinismus an seinen Grenzbereichen — so könnte man den Titel interpretieren — nimmt das Publikum mit auf Erstbegehungen in China, an schwere Nordwände rund um den Globus und an eine der größten Felswände in Südafrika.

Ines Papert wuchs im sächsischen Bad Düben auf. Die Leidenschaft zu den Bergen entdeckte sie in Berchtesgaden, wo sie als Physiotherapeutin arbeitete. Die Überschreitung des Watzmann stand 1996 am Anfang ihrer so erfolgreichen Karriere, sei es als Eiskletterin, wo sie viermalige Weltmeisterin wurde, oder an den großen Bergen der Welt.

Scheitern inklusive

Der 30-jährige Luka Lindic ist einer der erfolgreichsten jungen Alpinisten unserer Zeit. Er bezwang schwere Routen in China, Indien und Kanada, einige davon gar als Erstbegehungen. Mehrmals zeichnete ihn der slowenische Alpenclub als erfolgreichsten Bergsteiger seines Landes aus. Papert und Lindic geben in ihrem Vortrag Einblicke in ihr Leben. Sie sprechen dabei auch vom Scheitern oder dem Abbruch des Versuchs an dem 8000er Shishapangma.

Die Besucher erwartet eine 90-minütige Live-Präsentation mit atemberaubenden Bildern und Videos von den schwersten und anspruchsvollsten Kletterrouten dieser Erde. Die Beiden zeigen packend, wie sie ihr ungewöhnliches Leben als Profi Alpinisten und interkulturelle Familie meistern. nn

Karten zu 19 Euro gibt es beim Touristikbüro Beilngries, Tel. (0 84 61) 84 35), oder über info@nepalhilfe-beilngries.de.