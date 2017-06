Berngau feiert sein 875-jähriges Bestehen

Vernissage geht am 8. Juni mit Geburtstagsparty einher - vor 1 Stunde

BERNGAU - Ein Dorf mit Geschichte feiert: Am 8. Juni 1142 wurde die Ortschaft Berngau das erste Mal urkundlich erwähnt. Am kommenden Donnerstag, 8. Juni, wird dieses Ereignis mit einer Geburtstagsfeier sowie einer Vernissage gefeiert.

Berngau feiert 875 Jahre. Im Bild der Ortskern mit Mariensäule auf dem Platz „Am Plan“, im Hintergrund die Pfarrkirche Sankt Peter und Paul. © Foto: Anne Schöll



Berngau feiert 875 Jahre. Im Bild der Ortskern mit Mariensäule auf dem Platz „Am Plan“, im Hintergrund die Pfarrkirche Sankt Peter und Paul. Foto: Foto: Anne Schöll



Die Feier im Rahmen des Gemeindenachmittags im Berngauer Pfarrheim beginnt um 14.30 Uhr: Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Wolfgang Wild führen die Firmlinge ein Theaterstück auf und es gibt Kurztheater aus den Berngauer Dorfg’schicht’n zu sehen. Gemeinsam mit der Gruppe "Ziachklang" werden Lieder gesungen und die Geburtstagstorte angeschnitten.

Neben Kaffee und Kuchen wird gemeinsam gegrillt, ehe um 19 Uhr die Ausstellung des Heimatmalers Alfons Dürr in der Alten Knabenschule in Berngau mit einer Vernissage eröffnet wird. Sie ist anschließend an den Sonntagen 11., 18., und 25. Juni sowie am 2. Juli geöffnet, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mönche durften es nutzen

Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Ortschaft Berngau am 8. Juni 1142 während der Regierung des Hohenstaufer Königs Konrad III. (1138- 1152): Eine Schrift des Bischofs Gebhard von Eichstätt bezeugt, dass Markgraf Heinrich Jasomirgott dem Kloster Plankstetten eine "Hube" (größere Fläche) im Wald zu Berbgue (Berngau) zur Nutzung durch die Mönche überschrieben hatte. Kurze Zeit später wurde die Ortschaft königlicher Amtssitz und Verwaltungszentrum für das Umland. Als im 13. Jahrhundert in Neumarkt das Reichsschultheißamt gegründet wird, verlor Berngau seine Bedeutung als kaiserlicher Amtssitz. Die Geschichtsforscher nehmen aber an, dass Neumarkt (Novum forum) eine Gründung des damaligen Marktes Berngau ist.

Eine weitere Marke in der Geschichte Berngaus, zu der heute auch die Dörfer Röckersbühl, Mittelricht, Wolfsricht, Neuricht, Dippenricht, Allershofen und Tyrolsberg zählen, ist der Dreißigjährige Krieg (1618-1648), unter dem das Dorf schwer zu leiden hatte: Bereits im Landshuter Erbfolgekrieg (1503- 1505) war es völlig zerstört und mühevoll wieder aufgebaut worden.

Den Bayern angegliedert

Im Jahr 1623 wurde Berngau dem Kurfürstentum Bayern angegliedert und mit Änderung der Regierungsform 1806 dem Königreich Bayern. Seit 1862 gehörte Berngau zum Bezirksamt Neumarkt und mit Bildung der Folgeeinheit ab 1939 zum Landkreis. 1977 schlossen sich die Berngauer mit den Nachbargemeinden Pilsach und Sengenthal zu einer Verwaltungsgemeinschaft zusammen.

Aktuell ist die Gemeinde, in der 2600 Menschen wohnen, mit den Planungen zur Sanierung des Innerortes um die Pfarrkirche befasst.

ANNE SCHÖLL