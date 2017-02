Berngauer Dorfgeschicht’n sind längst ausverkauft

Amüsante Kleinkunst in Berngau zur 875-Jahr-Feier — Bauernschlauer Bube berät den Richter - vor 3 Minuten

BERNGAU - Zum Auftakt der 875-Jahrfeier, die heuer in Berngau mit einem Jahresprogramm gefeiert wird, gibt bereits die Generalprobe im Vorfeld preis: Es wird am Samstag, 11. Februar, wenn die Dorfgeschicht’n aufs Tapet kommen, ein äußerst vergnüglicher Abend im Pfarrheim werden.

Sie erwecken die Berngauer Dorfgschicht’n zum Leben: Hans Lehmeier und Renate Sippl in „Die Berngauer Eisenbahn“, Ludwig Haas und Brigitte Häring in „Die Glocke von Berngau“ und Hans Schmalzl und Betti Ramsauer (nicht im Bild Bube Simon Blomenhofer) im „Berngauer Bubengericht“(v.li.). © Foto: Anne Schöll



Drei Kurzgeschichten aus der Berngauer Vergangenheit werden zum Besten gegeben: Da ist das Berngauer Bubengericht, das bereits dem einen oder anderen aus früheren Aufführungen bekannt ist. Darin geht es um einen Berngauer Bauern, der in die Odelgrube gefallen ist und vom Nachbarn mit dem „Mistgreil“ in letzter Minute gerettet wird. Jedoch verliert er dabei ein Auge, und seine mehr oder weniger liebende Gattin (gespielt von Betti Ramsauer) beschwert sich lautstark und wortreich beim Richter (Hans Schmalzl) und will für sich Gerechtigkeit. „Wie löse ich nur diesen Knoten“, so die Not des Richters. „Groß ist der Schaden, den das Weib hat zu beklagen.“

Rat kommt von einem Berngauer Buben (Simon Blomenhofer), der dem Richter die „bauernschlaue“ Lösung zuflüstert. „Die Geschichte ist in Stein gemeißelt am Brunnen, der am Ramoldplatz steht“, informiert dazu Gerhard Grad, der mit Matthias Schöll (Hias) die Moderation übernommen hat.

Eine zweite Anekdote befasst sich mit der „Glocke von Berngau“. Die dritte Geschichte handelt von der „Berngauer Eisenbahn“, die der Ort nach Meinung der Bäuerin (Renate Sippl) „gar nie nicht braucht“, als der Vermesserer (Hans Lehmeier) mit dem Zollstock, Papier und Stift über ihre Wiese stiefelt und sie ihn anherrscht: „Was tun Sie da?“ „Zu euch kommt jetzt die Eisenbahn von Regensburg über Berngau nach Nürnberg.“

Es wird ein erheiternder Schlagabtausch zwischen den beiden, den Autor Franz Müller aus Neumakt verfasst hat. Genauso wie die beiden anderen Stücke, die er überarbeitet und in Reimform gebracht hat. Seit sechs Wochen proben die Laienschauspieler, für die Birgit Ochsenkühn die passenden Kostüme besorgt hat, ihre Rollen und haben sichtlich Spaß daran.

Die Karten sind bereits alle vergriffen. Wer die drei Kurzgeschichten dennoch erleben möchte, sollte sich der DorfkulTour, den Dorfführungen, anschließen, die am 30. Juni, 2. Juli, 5./6. August und 8. Oktober gebucht werden können.

ANNE SCHÖLL