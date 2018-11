Beschwingte Mischung traf den musikalischen Nerv

Die Stadtkapelle Freystadt begeisterte ihre Zuhörer mit einem Potpourri aus Evergreens, Filmmusik und Klassik

FREYSTADT - Mit ihrem Programm "Klassik(er) meets swing" traf die Stadtkapelle Freystadt und Dirigent Michael Lösch genau den Nerv ihrer Fans, die begeistert waren von dem frischen Musikmix, den sie zu hören bekommen haben.

Die Stadtkapelle Freystadt lud ein zu Klassik und Swing bei ihrem Herbstkonzert in der Mehrzweckhalle. © Foto: Anne Schöll



Schon bei der Begrüßung machte der Vorsitzende Daniel Weber Lust auf mehr, erklärte zur Stilrichtung "Swing", sie sei eine Stilrichtung des Jazz, die ihre Wurzeln in den 1920er Jahren in den USA hat. Aus dem Dixieland- und Chicago-Jazz habe sie sich herausgebildet.

Klassik sei vielfältiger mit musikalischen Klassikern in den vielen Facetten der jeweiligen Komponisten. Er lud alle interessierten Kinder samt Eltern zum Schnuppern und ausprobieren der Instrumente ein am Freitag, 14. Dezember, in den Probenraum im Freystädter Feuerwehrhaus von 18 Uhr bis 18.30 Uhr. Das Angebot gelte auch für Erwachsene, die wieder anfangen möchten mit Blasmusik.

Dann übernahm Moderator Erwin Grad das Mikrofon und kündigte das "Concerto D’Amore" von Jakob de Haan an.

Dieses Konzert der Liebe habe Haan für die Musiker seiner Blaskapelle geschrieben. "Es klingt so ähnlich wie Rondo Veneziano für Bläser", erzählte er. Weiter ging es mit einer Anlehnung an Ludwig van Beethoven, übersetzt "Ein Fünftel des Beethoven", ursprünglich ein Disco Instrumental, aufgenommen von Walter Murphy und der Big Apple Band.

Bei "Winds of Change" von Randall D. Standridge zeigten die Musiker, dass sie nicht nur ihre Instrumente beherrschen, sondern auch sichtlich fit sind für gesangliche Begleitmelodien. Wer beim Titel "Copacabana" von Barry Manilow an Sonne, Strand und Meer in Rio denkt, ist falsch. Vielmehr besingt er die Story vom gleichnamigen Nachtclub in New York. Mit einem Medley aus dem Musical "König der Löwen" schickten die Musiker ihre Gäste in die Pause.

Danach waren die Nachwuchsmusiker der Freetown New Generation um Dirigent Dominik Landmann am Zug mit den zwei Musikstücken "Bilder einer Ausstellung" von Modest Mussorgski und "Selections from Tarzan" von Phil Collins. Noch einmal übernahm die Stadtkapelle das Ruder mit Melodien aus der Oper Carmen von George Bizet und mit "The Ludlows", eine Musik aus dem Film "Legenden der Leidenschaft", für die Komponist James Horner mit dem Preis für die beste Filmmusik ausgezeichnet worden ist.

Den Schlusspunkt vor den Zugaben setzte ein Medley aus der Filmmusik "The Polar Express" von Alan Silvestri und Glen Ballard. Sie wurde für Blasorchester bearbeitet und enthält die Titel "Believe", "The Polar Express", "When Christmas comes to town" und "Spirit of the season".

