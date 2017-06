Beschwingte Tänze im Evangelischen Zentrum

NEUMARKT - Blasmusik, Bier und "Mici" gaben den Takt vor beim Heimattreffen der Siebenbürger Sachsen im Evangelischen Zentrum in Nuemarkt.

Volkstanz gehört dazu, wenn sich die Siebenbürger Sachsen treffen. Während die Tracht der jungen Männer in ganz Siebenbürgen einheitlich ist, unterschied sie sich bei den Frauen von Ort zu Ort. Aber ganz gleich ob Dorfmädchen oder Schäßburger Patrizierin (vorne) – alle tragen einen Gürtel aus Metall. © Foto: Hippel



Über 200 Siebenbürger Sachsen leben im Kreis Neumarkt, fast die Hälfte der etwa 500 in der Oberpfalz. Sie trafen sich zu Blasmusik, Bier und "Mici", scharf gewürzte Hackfleischrollen vom Grill. Zum Kaffee gab es Baumstriezel "Original wie vor 300 Jahren", wirbt Hans-Ehrhard Schoppel. In Großlasseln bei Schäßburg hat er das Bäckerhandwerk gelernt, nun dreht er die Holzrolle mit dem Teig im ehemaligen Klosterhof des noch immer neuen Evangelischen Zentrums.

Das kommt nicht von Ungefähr. Schließlich ist Pfarrer Martin Hermann ein Landsmann. 1982 kam er aus Kleinscheklau. "Die Integration war kein Problem", sagt er. Schließlich haben die Siebenbürger immer Deutsch gesprochen. "Rumänisch haben wir in der Schule gelernt, so wie meine Kinder hier Englisch."

Über 800 Jahre lang lebten Deutsche in Siebenbürgen. Im 12. Jahrhundert holte der Ungarnkönig sie aus dem Moselfränkischen nach Transsylvanien, dem Land hinter den Bergen. Das Gebiet gehörte später zum Osmanischen Reich, zum Habsburgerreich, Ungarn und Rumänien. Die Lutherbibel und der evangelische Glaube waren der kulturelle Klebstoff, der für den Zusammenhalt der Siebenbürger in all dieser Zeit sorgte.

Doch der regelmäßige Kirchgang ist auch für die meisten Siebenbürger nicht mehr selbstverständlich, "Da hat die Integration zu gut funktioniert", bedauert Pfarrer Hermann. Thema seiner Predigt war deshalb die Bindungskraft des Glaubens. Welche Bedeutung hat er noch für den einzelnen als Quelle der Kraft im Alltag?

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Siebenbürger Sachsen nicht sofort vertrieben wie so viele andere deutsche Volksgruppen in Ost- und Südosteuropa. Doch die Unterdrückung durch das kommunistische Regime sorgte für einen steten Aderlass. Nach dem Tod Ceaucescus wanderten von 1990 bis 92 fast alle nach Deutschland aus.

"Jeder wollte nur weg, selbst die Rumänen", sagt Annemarie Keul, die damals mit ihrer Familie von Henndorf nach Deutschland kam. Heimweh? "Ich habe hier meine Heimat gefunden", sagt sie. "Vielleicht wäre es anders, wenn noch Verwandte dort leben würden."

Auch Simon Traub, bekannt als Bierzeltkellner Wadel Symen, kam 1990 aus Kleinscheklau nach Mühlhausen. Der Vorsitzende der Ortsgruppe Neumarkt und Vizechef im Kreis Regensburg hat keinen Verwandten mehr in Siebenbürgen. "Die gemeinsame Herkunft gibt schon ein Zusammengehörigkeitsgefühl."

Das verbindet die Generationen. Die 17-jährige Jessica und ihre drei Jahre jüngere Schwester Jennifer sehen sich selbst durchaus als Siebenbürger. Allerdings sprechen sie nur einige Brocken Sächsisch. "Wir haben es versucht", sagt Mutter Melitta Barth. Aber wenn sie in ihrem Heimatdialekt mit den Töchtern redet, antworteten diese auf Hochdeutsch.

Bestickte Schärpe bei den Mädels, schwarzes Doppelkrawattel bei den Herren; so geschmückt zogen die Tänzer ein. © Foto: Stefan Hippel



Die Eltern sind mit den beiden Töchtern nach Siebenbürgen gefahren, haben ihre Geburtsdörfer Seiden und Mediasch gezeigt. "Die Kinder sollen wissen, wo wir herkommen, wo wir zur Schule und zur Kirche gegangen sind", sagt Melitta Barth. Doch letztlich ist Siebenbürgen für die Mädchen nur noch ein Ferienziel. "Es hat mir gut gefallen, vielleicht fahre ich noch einmal hin", sagt Jessica.

Es sei manchmal ein merkwürdiges Gefühl, meint Annemarie Keul. "Unsere Vorfahren sind vor 800 Jahren von der Mosel nach Siebenbürgen gezogen und unsere Generation kehrt zurück ins Mutterland."

HAUKE HÖPCKE