Besinnliches in Berg: "Leise pieselt das Reh"

Weihnachtsgeschichten von Bertolt Brecht und Gerhard Polt auf der Bühne - vor 55 Minuten

BERG - Der Kulturförderverein Berg präsentiert am Freitag, 24. November, um 20 Uhr in der Schwarzachtal-Schule seine letzte Veranstaltung für das Jahr 2017: Unter dem Titel "Leise pieselt das Reh" erzählen Hartmut Volle und Almut Schwab Weihnachtsgeschichten mit Widerhaken von Bertolt Brecht, Gerhard Polt und anderen Querdenkern.

Almut Schwab kommentiert musikalisch. © Foto: Martina Pipprich



Die Texte dieses Programmes zur Weihnachtszeit sind besinnlich und heiter. Manche mehr, manche weniger. Damit wir zwischen Glühwein, Spekulatius und Kerzenschein nicht völlig in Weihnachtssentimentalität versinken, präsentiert der Schauspieler Hartmut Volle (Team Tatort Saarbrücken) Geschichten mit Widerhaken und Ironie – geschrieben mit spitzer Feder.

Hartmut Volle erzählt Geschichten mit Widerhaken. © Foto: Sebastian Sachs



Die Musikerin Almut Schwab wird mit Akkordeon und Hackbrett musikalische Kommentare beisteuern. Besinnliche Weisen werden mit ungewöhnlichen Klängen verwebt und unerwartete Perspektiven in Beziehung zu den Texten gesetzt.

Karten gibt es in Berg bei der Raiffeisenbank, Sparkasse, bei Getränke Endres und an der Abendkasse, in Neumarkt beim Ticketservice.

