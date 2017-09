Besoffener borgt sich Zwillings-Kinderwagen

REGENSBURG - Am helllichten Vormittag zog ein amtsbekannter 27-jähriger Regensburger an einer Bushaltestelle in der Bajuwarenstraße einen Kinderwagen hinter sich her und erweckte so die Aufmerksamkeit einer Streife.

Polizei/Blaulicht Foto: NN-Archiv



Der erheblich alkoholisierte Mann war nicht der Eigentümer des Kinderwagens, weshalb ihm dieser abgenommen wurde. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

In diesem Zusammenhang werden die Eigentümer des dunkelblauen Zwillingskinderwagens gebeten, sich mit der PI Regensburg Süd, Telefon (0941) 506-2001, in Verbindung zu setzen.

