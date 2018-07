"Besondere" Schüler mit Büchern belohnt

NEUMARKT - "Ihr seid etwas Besonderes", mit diesen Worten leitete Oberstudiendirektor Bernhard Schiffer seine Begrüßung der Buchpreisträger des Willibald-Gluck-Gymnasiums ein.

Am Willibald-Gluck-Gymnasium durften sich 80 Schüler über Buchgeschenke freuen. Die hatten sie sich durch gute Noten oder durch gute Taten in ihrer Freizeit redlich verdient. © Foto: Doris Holler



Diese 80 Schüler hätten entweder aufgrund ihrer herausragenden schulischen Leistungen oder aber auch wegen ihrer sozialen Dienste etwa im Rahmen der SMV für die Schulgemeinschaft Lob und Anerkennung verdient, sagte Schiffer.

Diese Anerkennung wurde den WGG-Schülern, die beispielsweise in ihrer Freizeit auch in der Bibliothek mitgeholfen haben, für die Schülerzeitung oder die Krankenhaushilfe arbeiteten oder jüngeren Schülern als Tutoren mit Rat und Tat zur Seite standen, in Form einer selbst gewählten Lektüre für die Sommerferien, aber eben auch in der besonders feierlich gestalteten Verleihung dieser Buchpreise zuteil.

Schwungvolle Umrahmung

So hob Bernhard Schiffer die musikalische und schwungvolle Umrahmung der Veranstaltung sowie die eigens für die Ausgezeichneten aufgestellten Sitzreihen hervor – diese seien sonst in diesem Raum eher nicht zu finden. Erfreut nahmen die Schüler ihre Buchpreise von Oberstudiendirektor Schiffer entgegen, der jeden mit einem persönlichen Wort bedachte und dazu ermutigte, auch im folgenden Schuljahr in den schulischen und sozialen Bemühungen nicht nachzulassen, sondern diese Ehrung als Ansporn für kommende Jahre zu nehmen.

