Besucher schunkelten im Gotteshaus

Die Chöre "Goldkehlchen" und Perlenset" präsentierten ein gelungenes Konzert in Gnadenberg - vor 30 Minuten

Mit Energie, Leidenschaft und Spaß am Singen präsentierten die Chöre „Perlenset“ und „Goldkehlchen“ ihr eindrucksvolles Konzert in Gnadenberg, © Foto: Waltraud Rickauer



Mit Energie, Leidenschaft und Spaß am Singen präsentierten die Chöre „Perlenset“ und „Goldkehlchen“ ihr eindrucksvolles Konzert in Gnadenberg, Foto: Foto: Waltraud Rickauer



Stürmischen Applaus ernteten die beiden Chöre "Goldkehlchen" und "Perlenset" unter der Leitung von Eva Hierl-Wittig zusammen mit ihren Instrumentalisten bei ihrem Konzert in der Pfarrkirche St. Birgitta in Gnadenberg.

Viele Kerzen tauchten das Gotteshaus in ein schummeriges Licht und zauberten so eine einzigartige Atmosphäre. Mit Energie, Leidenschaft und Spaß am Singen präsentierten die Musiker ihr abwechslungsreiches Lieder-Repertoire, welches aus Stücken der Pop-, Rock- und Filmmusik, bis hin zu Gospelsongs und geistlichem Liedgut reicht.

Stimmungsvoller Abend

Lieder wie "An Angel" und "Only Time" sorgten für Gänsehaut. Mitsing-Klassiker wie "Super Trouper" oder "Mamma Mia" rissen die Konzertbesucher, welche nicht nur aus den drei Pfarreien Gnadenberg, Sindlbach und Stöckelsberg kamen, mit; sie schunkelten, klatschten und sangen.

Alles in allem war es ein stimmungsvoller, gelungener Abend, den alle in guter Erinnerung behalten werden.

nn