Am 8. Juni 1142 wurde Berngau zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Der Ort in der Oberpfalz blickt somit auf eine 875-jährige Geschichte zurück. Ein Grund für die Einwohner, das Jubiläum ordentlich zu feiern. Unter dem Motto "So schei is in unserer Gmoa!" präsentierten sich die Berngauer Vereine und Institutionen bei einem großen Festzug.