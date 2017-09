Betrügereien bringen jungen Mann ins Gefängnis

NEUMARKT - Seine krankhafte und teure Spielsucht ließ einen jungen Mann betrügen, stehlen, Urkunden fälschen und Vertrauen missbrauchen. Er musste sich darüber im Klaren sein, dass seine Taten früher oder später auffliegen würden. Nun muss er deswegen für zwei Jahre ins Gefängnis.

Betrügerische Autogeschäfte sind einem 24-Jährigen zum Verhängnis geworden. © Jan Woitas (dpa)



Richter Rainer Würth und seine beiden Schöffen ließen sich von Rechtsanwalt Jürgen Loichinger nicht überzeugen, dass die Strafe auf Bewährung ausgesetzt werden könnte, da doch die Gaunereien schon mehr als zwei Jahre zurück lägen.

Der 24-Jährige war in einem kleinen Autohaus als Verkäufer angestellt, aber allein in der Filiale und weitgehend sein eigener Herr. Er hatte Zugang zu allen wichtigen Geschäftsunterlagen einschließlich der Konten der Firma. Die Eigentümer schauten nur gelegentlich kurz vorbei.

Bei so einer Gelegenheit fiel offenbar eine Klarsichthülle unbemerkt zu Boden, in der sich Verkaufsunterlagen und eine Summe von 1200 Euro befanden. Kurzerhand steckte der gelernte Einzelhandelskaufmann den Umschlag ein.

Unterschriften gefälscht

Zunächst unbemerkt gelang es ihm auch, ein Auto des Unternehmens über das Internet zu verkaufen. Die dabei erzielten 12 000 Euro wanderten in die Taschen des jungen Mannes. Im nächsten Fall verkaufte er einen Wagen für 11 500 Euro, gab auf der Rechnung mit dem Briefkopf seiner Firma aber sein eigenes Konto an. Die 6500 Euro Anzahlung landeten so bei ihm. Den Rest von 5000 Euro, den die Käuferin bar bezahlte, behielt er auch. Ähnlich verfuhr er bei einem Autoverkauf über 13 340 Euro.

1000 Euro und wenig später 7000 Euro bekam er in bar von einer Frau, die ein Fahrzeug für 12 480 Euro erworben hatte. Für den Rest ließ sie ihren Gebrauchten da. In den Unterlagen für die Firma stand, dass die Ratenzahlungen über eine Bank abgewickelt würden. Die für diese Masche benötigten Unterschriften der Kunden fälschte der Gauner kurzerhand. Den in Zahlung gegebenen Gebrauchtwagen verscherbelte er ebenfalls auf eigene Rechnung.

Das läpperte sich. Unter dem Strich kamen rund 60 000 Euro zusammen, um die er seinen Arbeitgeber geprellt hatte. Die Firma und die Käufer brachte er damit zusätzlich in Schwierigkeiten, weil sie zunächst nicht wussten, was ihnen geschehen war. Allerdings: 18 000 Euro hat der Angeklagte inzwischen schon zurückgezahlt. Sein Gehalt, das er derzeit als Produktionshelfer bezieht, wird ebenfalls teilweise gepfändet.

Als sich herausstellte, was er angestellt hatte, wurde vom Amtsgericht Nürnberg Haftbefehl erlassen, der dann nach der Vernehmung gegen Auflagen außer Kraft gesetzt wurde. Dieses Entgegenkommen hatte sich der junge Mann durch ein freimütiges Geständnis verdient.

So hielt er es auch bei der gestrigen Verhandlung und räumte alle ihm zur Last gelegten Taten ein. Damit sammelte er Pluspunkte bei Staatsanwalt Andreas Künneke. Auch seine Bereitschaft, den Schaden zumindest teilweise wieder gut zu machen, sprach für ihn. Aber dann waren da noch die sechs einschlägigen Vorstrafen, die ihn auch schon ins Gefängnis gebracht hatten.

Therapie begonnen

Die Einzelstrafen für die Delikte Diebstahl, Untreue, Urkundenfälschung und Unterschlagung hätten zusammen eine Haft von fünf Jahren ergeben. Dass es so dick kommt, wollte auch der Staatsanwalt nicht. Er forderte zwei Jahre und sechs Monate. Über Bewährung brauche man hier ja gar nicht zu reden. Die gibt es bei einer Gefängnisstrafe über zwei Jahren grundsätzlich nicht. Deshalb beantragte Loichinger eine Haftstrafe von zwei Jahren, die dann nochmal zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Sein Mandant habe sich jetzt im Griff und nach der Entlassung aus der Justizvollzugsanstalt in Ingolstadt eine Therapie begonnen, um seine Spielsucht endgültig los zu werden.

Richter Rainer Würth und seine beiden Schöffen rangen sich zwar durch, die Gesamthaftstrafe, in die noch eine frühere einbezogen wurde, auf zwei Jahre zu begrenzen. Aber eine Bewährung sei nicht drin, sagte der Richter. Dafür hätte es schon mehr bedurft als einer halbwegs positiven Sozialprognose. Die Taten seien auch nicht spontan begangen worden, sondern geplant gewesen. Sie zeugten von hoher krimineller Energie.

Bevor Würth die Akte schloss, beantwortete der Angeklagte noch die Frage des Schöffen, der wissen wollte, wie er denn in diese Abhängigkeit geraten sei. In Spielotheken habe er schon mit 18 an den Automaten gesessen, erzählte der 24-Jährige. Dann kamen Online-Wetten dazu und schließlich der Besuch von Spielkasinos hierzulande und in Tschechien. Weil es in den Casinos einfach schnell gehe und mit großen Summen.

CHRISTIAN BIERSACK